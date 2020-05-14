Ревизор. Карантин: в столичном супермаркете Юлию Панкову атаковали тараканы
Ведущая Нового канала провела ревизию маркета известной украинской сети.
Сложилось впечатление, что я попала не в продуктовый гипермаркет, а в зоомагазин, – рассказывает ведущая программы Юлия Панкова. – По торговому залу летали воробьи, которые могут переносить опасные инфекции. Кстати, в магазине фрукты и овощи были без упаковки. Именно на них птицы могут оставить микробы.
Там были тараканы, – говорит ведущая. – Они ползали у холодильников с блюдами. Директор маркета мне показала все акты выполненных работ по дезинфекции. Однако насекомые продолжают свободно передвигаться по маркету. Это недопустимо! Руководство должно применять другие средства борьбы. Ведь тараканы переносят на лапках возбудителей дифтерии, стафилококка, острых кишечных инфекций.
Представляете, послала меня куда подальше,– рассказывает ведущая Новому каналу.
Продолжила ли Юля проверку складских помещений и кухни? И чем закончился конфликт с поваром? Обо всем этом вы узнаете сегодня в 17:00 в спецвыпуске «Ревизор. Карантин» на Новом канале. Сразу в 18:00 смотрите еще один спецвыпуск программы.
Напомним,