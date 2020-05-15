Від пацанки до панянки-4: участницы реалити шокировали Шри-Ланку

15 мая 2020 15:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: участницы реалити шокировали Шри-Ланку
Від пацанки до панянки 4 сезон
пресс-служба Нового канала

До этого путешествия некоторые из воспитанниц Школы леди ни разу не выезжали за пределы Украины.

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За тринадцать недель, проведенных на реалити «Від пацанки до панянки-4», его участницы многому научились. Стали более спокойными и самостоятельными. 

В полуфинале им выпал шанс показать все, что они усвоили. Новый канал отправил девушек покорять Шри-Ланку. 

Это удивительное место с особенными традициями, – говорит первый заместитель директора Школы леди Катерина Виноградова. – Место, где остановилось время. Здесь до сих пор ценят духовность. Девушки должны будут заглянуть в свою душу и найти себя настоящих.

Від пацанки до панянки-4: участницы реалити шокировали Шри-Ланку / пресс-служба Нового канала
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Педагоги очень рисковали, отправив учениц в путешествие одних, без охраны Школы леди. Ведь в любой момент те могли повести себя, как типичные «пацанки». 

Это было еще то приключение. Не успели мы выйти из аэропорта, как сразу попали на испытание – рассказывает одна из девушек. – Непонятный язык, чужая культура, никакой помощи и поддержки. Называется, помогите себе сами вдали от родины. Но Шри-Ланка меня покорила. Хоть это и очень бедная страна. Совершенно не замечала нищеты. Люди там богаты душой. Они ценят то, что имеют. Чтят свою семью, традиции и не жалуются на жизнь, как бы плохо ни было. Живя в трущобах, они видят во всем только лучшие стороны. Это открытие стало для меня ценным уроком.

Від пацанки до панянки-4: участницы реалити шокировали Шри-Ланку / пресс-служба Нового канала
В каком составе девушки попадут на Шри-Ланку, и как себя там поведут – смотрите в понедельник, 18 мая, в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале и на нашем сайте TV.UA. 

Напомним, 

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