Від пацанки до панянки-4: участницы реалити шокировали Шри-Ланку
До этого путешествия некоторые из воспитанниц Школы леди ни разу не выезжали за пределы Украины.
В полуфинале им выпал шанс показать все, что они усвоили. Новый канал отправил девушек покорять Шри-Ланку.
Это удивительное место с особенными традициями, – говорит первый заместитель директора Школы леди Катерина Виноградова. – Место, где остановилось время. Здесь до сих пор ценят духовность. Девушки должны будут заглянуть в свою душу и найти себя настоящих.
Это было еще то приключение. Не успели мы выйти из аэропорта, как сразу попали на испытание – рассказывает одна из девушек. – Непонятный язык, чужая культура, никакой помощи и поддержки. Называется, помогите себе сами вдали от родины. Но Шри-Ланка меня покорила. Хоть это и очень бедная страна. Совершенно не замечала нищеты. Люди там богаты душой. Они ценят то, что имеют. Чтят свою семью, традиции и не жалуются на жизнь, как бы плохо ни было. Живя в трущобах, они видят во всем только лучшие стороны. Это открытие стало для меня ценным уроком.
Напомним,