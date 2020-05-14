Сергей Притула впервые побрился зубной пастой: И кальций сохранился, и кариеса нет
Ведущий шоу «СуперИнтуиция» (Новый канал) Сергей Притула любит рассказывать истории из детства и юности. На съемках проекта он вспомнил, как впервые в жизни побрил бороду.
На этот раз звездными участниками шоу стали TAYANNA и солист группы KADNAY Дмитрий Каднай. С ними Притула поделился забавным рассказом о первом в своей жизни бритье.
На это его вдохновила одна из участниц шоу Наталья, которая работает фуд-стилистом. Она готовит еду к съемке в рекламе. На шоу девушка продемонстрировала, как вместо настоящих сливок для пирожных она использует пену для бритья.
Я так хвилювався, коли вперше голився, це ж дуже інтимний момент для кожного чоловіка. – объяснил ведущий. – І замість пінки для гоління наніс на пензлик… зубну пасту. Потім думав, чого воно не піниться нормально? І ще такий був приємний ментоловий запах у пінки для гоління. Отак поголився – і кальцій зберігся, і карієсу на щоках нема (смеется).
Напомним,