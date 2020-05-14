Сергей Притула впервые побрился зубной пастой: И кальций сохранился, и кариеса нет

Ведущий шоу «СуперИнтуиция» (Новый канал) Сергей Притула любит рассказывать истории из детства и юности. На съемках проекта он вспомнил, как впервые в жизни побрил бороду.

Зрителям и гостям «СуперИнтуиции» Сергей ранее рассказывал, как он чуть не женился в студенческие годы, а еще вспомнил неприятный инцидент, когда у него украли обувь в поезде.

На этот раз звездными участниками шоу стали TAYANNA и солист группы KADNAY Дмитрий Каднай. С ними Притула поделился забавным рассказом о первом в своей жизни бритье.

На это его вдохновила одна из участниц шоу Наталья, которая работает фуд-стилистом. Она готовит еду к съемке в рекламе. На шоу девушка продемонстрировала, как вместо настоящих сливок для пирожных она использует пену для бритья.

СуперИнтуиция-5: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 13.05.2020) / пресс-служба Нового канала

Я так хвилювався, коли вперше голився, це ж дуже інтимний момент для кожного чоловіка. – объяснил ведущий. – І замість пінки для гоління наніс на пензлик… зубну пасту. Потім думав, чого воно не піниться нормально? І ще такий був приємний ментоловий запах у пінки для гоління. Отак поголився – і кальцій зберігся, і карієсу на щоках нема (смеется).

Кстати, Наталья еще показала, как она искусно делает лед из заменителя, который не тает в течение нескольких часов, а также мороженое из крохмала и пищевых добавок. А как иначе? Ведь съемки рекламы продуктов длятся не один час!

Напомним,