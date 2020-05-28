Звезда сериала Ничто не случается дважды Антон Батырев разводится с женой спустя 9 месяцев брака
В конце августа 2019 года актер Антон Батырев женился на своей коллеге Евгении Лозе.
Актриса отметила, что делать каких-либо громких заявления о причинах расставания с Антоном, она не будет. И попросила поклонников отнестись к такому решению с пониманием.
Не будь я публичной личностью, я бы и вовсе не стала об этом упоминать, но раз уж однажды я набралась смелости заявить о своём браке, тогда и найти в себе силы сказать о разводе я также должна! Люди редко интересуются причиной заключения брака, а вот причины его расторжения вызывают бурю из догадок, споров и любопытства. Спешу разочаровать - у меня не будет громких заявлений. Наша супружеская история закончилась. Я благодарна Антону за любовь и все прекрасное, что было между нами. Мы остаёмся близкими людьми, но будем идти по жизни отдельно. Вы с любовью приняли нашу пару и, надеюсь, с уважением отнесётесь к нашему решению расстаться.
Для Антона Батырева брак с Евгенией стал третьим. У актера подрастает маленький сын.
Лоза вышла замуж впервые, несмотря на то, что у девушки было множество романов со знаменитыми мужчинами – к свадьбе дело так и не доходило.
Напомним,