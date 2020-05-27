Бывшая жена бойфренда Анны Седоковой публикует фото полураздетого Яниса Тимма
Разборки между Анной Седоковой и бывшей женой Яниса Тимма поутихли.
Теперь же между женщинами вроде бы все тихо. Сана активна в Инстаграм и с удовольствием общается со своими подписчиками. На днях женщина решила ответить на вопросы фолловеров.
В подтверждение своих слов женщина опубликовала фотографию, где запечатлен ее бывший супруг с сыном. Снимок действительно трогательный, однако пользователи сети были удивлены тем, что Янис, прийдя домой к бывшей жене, по пояс оголился. Ведь несмотря на все, что между ними было, сейчас у него есть другая женщина и раздеваться перед бывшей – как минимум странно.
Напомним,
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