Бывшая жена бойфренда Анны Седоковой публикует фото полураздетого Яниса Тимма

27 мая 2020 20:30 Юлия Крутиева
Бывшая жена бойфренда Анны Седоковой публикует фото полураздетого Яниса Тимма
Певица Анна Седокова
instagram.com/annasedokova

Разборки между Анной Седоковой и бывшей женой Яниса Тимма поутихли.

Читайте такжеПобедительница Від пацанки до панянки-4 Женя Мазур: Самые рьяные хейтеры – мои одноклассницы
Хотя вначале, когда баскетболист ушел от Саны к Анне Седоковой, обиженная экс-супруга Яниса публично оскорбляла певицу и обвиняла ее в том, что она увела у нее мужа. Молчать артистка также не стала и заявила, что намерена обратиться в суд из-за клеветы и оскорбления.

Теперь же между женщинами вроде бы все тихо. Сана активна в Инстаграм и с удовольствием общается со своими подписчиками. На днях женщина решила ответить на вопросы фолловеров.

Сана Тимма с сыном / instagram.com/sana_timma
Читайте такжеДаша Квиткова о Холостяке, росписи и свадьбе: Я вышла к Никите в черном платье, а теперь – в белом
Конечно же, многие из них касались ее бывшего мужа: общается ли Янис с сыном и помогает ли финансово. Сана ответила, что материально Тимма их обеспечивает, а также старается  много времени проводить с мальчиком.

В подтверждение своих слов женщина опубликовала фотографию, где запечатлен ее бывший супруг с сыном. Снимок действительно трогательный, однако пользователи сети были удивлены тем, что Янис, прийдя домой к бывшей жене, по пояс оголился. Ведь несмотря на все, что между ними было, сейчас у него есть другая женщина и раздеваться перед бывшей – как минимум странно.

Янис Тимма с сыном / instagram.com/sana_timma

Напомним,

 

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд Анна Седокова социальные сети новости Янис Тимма

Материалы по теме

Копия мамы: Мерьем Узерли показала модницу-дочь на прогулке
Новости

Копия мамы: Мерьем Узерли показала модницу-дочь на прогулке
Акварели: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 27.05.2020)
Сериалы

Акварели: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 27.05.2020)
ТОП-4 неловкости, которые точно с вами произойдут во время секса
Психология

ТОП-4 неловкости, которые точно с вами произойдут во время секса
Как долго я тебя ждала: смотреть онлайн 6 cерию (эфир от 27.05.2020)
Сериалы

Как долго я тебя ждала: смотреть онлайн 6 cерию (эфир от 27.05.2020)

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)
Холостяк-10: кто победил в шоу 22.05.2020

Холостяк-10: кто победил в шоу 22.05.2020
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)
Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)

Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK