Бывшая жена бойфренда Анны Седоковой публикует фото полураздетого Яниса Тимма

Разборки между Анной Седоковой и бывшей женой Яниса Тимма поутихли.

Хотя вначале, когда баскетболист ушел от Саны к Анне Седоковой, обиженная экс-супруга Яниса публично оскорбляла певицу и обвиняла ее в том, что она увела у нее мужа. Молчать артистка также не стала и заявила, что намерена обратиться в суд из-за клеветы и оскорбления.

Теперь же между женщинами вроде бы все тихо. Сана активна в Инстаграм и с удовольствием общается со своими подписчиками. На днях женщина решила ответить на вопросы фолловеров.

Сана Тимма с сыном / instagram.com/sana_timma

Конечно же, многие из них касались ее бывшего мужа: общается ли Янис с сыном и помогает ли финансово. Сана ответила, что материально Тимма их обеспечивает, а также старается много времени проводить с мальчиком.

В подтверждение своих слов женщина опубликовала фотографию, где запечатлен ее бывший супруг с сыном. Снимок действительно трогательный, однако пользователи сети были удивлены тем, что Янис, прийдя домой к бывшей жене, по пояс оголился. Ведь несмотря на все, что между ними было, сейчас у него есть другая женщина и раздеваться перед бывшей – как минимум странно.

Янис Тимма с сыном / instagram.com/sana_timma

Напомним,