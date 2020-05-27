Победительница Від пацанки до панянки-4 Женя Мазур: Самые рьяные хейтеры – мои одноклассницы

Победительницей реалити Від пацанки до панянки (Новый канал) становится 19-летняя Евгения #Батюшка Мазур из Винницы.

Почему после проекта Женя Мазур попала в реабилитационный центр? Куда потратила выигранные деньги? И от кого бежала из родного города? «Пацанка» рассказала обо всем этом в эксклюзивном интервью Новому каналу.

Женя, почему избавляться от наркотической зависимости и менять жизнь ты пришла на телевизионный проект, а не в реабилитационный центр?

– Да просто так выпала карта. Я случайно нашла информацию о кастинге в Instagram бывшей участницы Шер-Марины. Меня мотивировало, что девушки с похожими, как у меня, историями смогли выбраться и стать личностями. Признаюсь, анкету заполняла не в лучшем состоянии. Ну, а потом все понеслось – меня пригласили на интервью в Киев, подтвердили участие, приехали снимать визитку в Винницу... Я до последнего думала, что все это розыгрыш.

Победительница Від пацанки до панянки-4 Женя Мазур в начале проекта / пресс-служба Нового канала

Но лечение в реабилитационном центре тебе все же пришлось пройти?

– Это было моим добровольным решением. После проекта я должна была понять, что делать в ситуациях, когда тебя не отпускают мысли о наркотиках. Поэтому решила пройти лечение. И главное, что я получила, – это опыт других людей, которые значительно позже одумались. Это до сих пор мотивирует меня не возвращаться к наркотикам.

Расскажи, как еще изменилась твоя жизнь после победы в «Від пацанки до панянки».

– Самое большое мое достижение – это то, что я перестала употреблять. Изменились также мои взгляды, ценности и приоритеты. Переехала в столицу и устроилась работать бариста в кофейню. Хочу забрать в Киев также маму и брата. Потому что там, где мы живем в Виннице, это не жизнь.

Победительница Від пацанки до панянки-4 Женя Мазур / пресс-служба Нового канала

Пытались ли твои бывшие товарищи встретиться с тобой после проекта?

– С кем-то я пыталась сама выйти на контакт, потому что они неплохие люди. Да, наркоманы, но я вижу в них свет и человечность. Поэтому призывала их остановиться, задуматься и перестать себя убивать. Хотела своим примером показать, что отказаться от наркотиков реально. Правда, никто из них не остановился. Поэтому сейчас я стараюсь редко приезжать в родную Винницу, чтобы не встречаться с ними. В Киеве мне спокойнее.

Чувствуешь ли себя популярной после участия в «Від пацанки до панянки»?

– Меня редко узнают на улице. Бывает, что просят сфотографироваться. И я никогда не отказываю. Чувствую ли себя популярной? Появилась ли у меня звездная болезнь? Не знаю, признается ли в этом человек, который страдает от этого. Я осталась собой.

Победительница Від пацанки до панянки-4 Женя Мазур / пресс-служба Нового канала

Кого у тебя больше – поклонников или хейтеров?

– Самые рьяные хейтеры – это, к моему удивлению, мои одноклассницы. Не ожидала от них такого. А сообщений с обидами в Instagram я почти не получаю. За все время их было три или четыре. И то просто писали нецензурные слова или обзывали «свиноматкой». Но я стараюсь никак не реагировать. Люди больше делятся своими проблемами. Как-то написала девочка о своей зависимости от алкоголя. Это меня очень растрогало, и я ответила.

Финал проекта Від пацанки до панянки 4 сезон / пресс-служба Нового канала

Куда потратила победные сто тысяч гривен? И примеряла ли свою золотую брошь?

– Большая часть суммы ушла на лечение – после того, как перестала употреблять наркотики, вылезло много болезней. Остальные отдала маме – она порадовала себя и брата новыми телефонами. Какую-то часть потратила на одежду. Поэтому деньги разошлись по мелочам. А брошь я храню дома – она радует мой глаз и мотивирует не останавливаться, а двигаться только вперед.