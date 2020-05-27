Победительница Від пацанки до панянки-4 Женя Мазур: Самые рьяные хейтеры – мои одноклассницы
Победительницей реалити Від пацанки до панянки (Новый канал) становится 19-летняя Евгения #Батюшка Мазур из Винницы.
Женя, почему избавляться от наркотической зависимости и менять жизнь ты пришла на телевизионный проект, а не в реабилитационный центр?
– Да просто так выпала карта. Я случайно нашла информацию о кастинге в Instagram бывшей участницы Шер-Марины. Меня мотивировало, что девушки с похожими, как у меня, историями смогли выбраться и стать личностями. Признаюсь, анкету заполняла не в лучшем состоянии. Ну, а потом все понеслось – меня пригласили на интервью в Киев, подтвердили участие, приехали снимать визитку в Винницу... Я до последнего думала, что все это розыгрыш.
Но лечение в реабилитационном центре тебе все же пришлось пройти?
Расскажи, как еще изменилась твоя жизнь после победы в «Від пацанки до панянки».
– Самое большое мое достижение – это то, что я перестала употреблять. Изменились также мои взгляды, ценности и приоритеты. Переехала в столицу и устроилась работать бариста в кофейню. Хочу забрать в Киев также маму и брата. Потому что там, где мы живем в Виннице, это не жизнь.
Пытались ли твои бывшие товарищи встретиться с тобой после проекта?
Чувствуешь ли себя популярной после участия в «Від пацанки до панянки»?
– Меня редко узнают на улице. Бывает, что просят сфотографироваться. И я никогда не отказываю. Чувствую ли себя популярной? Появилась ли у меня звездная болезнь? Не знаю, признается ли в этом человек, который страдает от этого. Я осталась собой.
Кого у тебя больше – поклонников или хейтеров?
Куда потратила победные сто тысяч гривен? И примеряла ли свою золотую брошь?
– Большая часть суммы ушла на лечение – после того, как перестала употреблять наркотики, вылезло много болезней. Остальные отдала маме – она порадовала себя и брата новыми телефонами. Какую-то часть потратила на одежду. Поэтому деньги разошлись по мелочам. А брошь я храню дома – она радует мой глаз и мотивирует не останавливаться, а двигаться только вперед.