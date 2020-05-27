Мерьем Узерли показала модницу-дочь на прогулке: копия мамы
Актриса сериала Великолепный век Мерьем Узерли не скрывает свою дочь от публики.
На фотографии, которую 36-летняя знаменитость опубликовала в своем микроблоге, видно, что девочка с каждым годом своего взросления еще больше становится похожей на свою маму.
Подписчики отметили, что в профиль Мерьем и 6-летняя девочка похожи как две капли воды.
Причиной тому послужило то, что мужчина отказался от общего ребенка с Узерли. Позже Джан переосмыслил все и заявил, что хочет присутствовать в жизни своей дочери. На что актриса дала свое согласие.
Напомним,
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