Мерьем Узерли показала модницу-дочь на прогулке: копия мамы

Актриса сериала Великолепный век Мерьем Узерли не скрывает свою дочь от публики.

Девочка часто появляется в Инстаграм своей звездной мамы. Мерьем Узерли очень гордится своей малышкой и несмотря на огромную занятость актрисы, она старается как больше времени уделять дочери.

На фотографии, которую 36-летняя знаменитость опубликовала в своем микроблоге, видно, что девочка с каждым годом своего взросления еще больше становится похожей на свою маму.

Подписчики отметили, что в профиль Мерьем и 6-летняя девочка похожи как две капли воды.

Дочь Мерьем Узерли Лара / instagram.com/meryemuzerlimeryem

Отметим, что с отцом девочки, турецким бизнесменом Джаном Аташа, Мерьем Узерли рассталась еще до ее рождения. Будучи на четвертом месяце беременности и объявив о помолвке, актриса разорвала отношения.

Причиной тому послужило то, что мужчина отказался от общего ребенка с Узерли. Позже Джан переосмыслил все и заявил, что хочет присутствовать в жизни своей дочери. На что актриса дала свое согласие.

Мерьем Узерли с дочкой Ларой / instagram.com/meryemuzerlimeryem

Напомним,