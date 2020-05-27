Дарья Петрожицкая рассказала, почему в 17 лет впервые отпраздновала свой день рождения

27 мая 2020 18:00 Юлия Крутиева
Дарья Петрожицкая рассказала, почему в 17 лет впервые отпраздновала свой день рождения
Звезда сериала Отважные Дарья Петрожицкая
instagram.com/petrozhitskaya

Звезда сериала Отважные Дарья Петрожицкая рассказала, почему до 17 лет ни разу не праздновала свой день рождения.

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Украинская актриса Дарья Петрожицкая в программе Ранок з Україною на канале Украина рассказала, какие планы имеет на собственный день рождения, как мечтала отпраздновать его, и что позволяет осуществить послабление карантина.

Я не могу сказать пока, где именно это будет происходить. Но на самом деле я мечтала..., – призналась Дарья Петрожицкая. – Дело в том, что я каждый день рождения люблю встречать на съемочной площадке. И так случилось, что у меня как раз смена и 30, и 31 мая. И я этому очень рада! Знаю, что 31-го у меня аж 13 сцен, ну, окей, будем работать.

Актриса Дарья Петрожицкая / instagram.com/petrozhitskaya
А на вопрос ведущих, из-за чего звезда выбирает именно такой способ «празднования», актриса откровенно ответила, что с детства не привыкла по-особому отмечать этот день:

У меня день рождения 31 мая, а у моей мамы – 2 июня. Я немножко недоношенная, месяц, и мама как-то раз пошутила, что родила меня себе на день рождения. И как-то так было в детстве, что все особо не праздновали мой день рождения, потому что 31 мая – это последний звонок в школе. В то время, когда я там училась, это был для всех праздник, а не у меня отдельно. Поэтому мама всегда говорила: «Ну давай уже 2-го, когда у меня и твой отпразднуем». Так никогда и не гуляли, – поделилась актриса в эфире «Ранок з Україною». – Поэтому мой первый, настоящий день рождения был в 17 лет, на первом курсе – когда прямо всем общежитием пили за меня.

Актриса Дарья Петрожицкая / instagram.com/petrozhitskaya

Напомним,

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