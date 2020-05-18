Дарья Петрожицкая: Я хочу сняться в военной картине, не накрашена, со шрамами, в окопах
18 мая 2020 22:00
Актриса Дарья Петрожицкая
instagram.com/petrozhitskaya
Актриса сериала «Отважные» Дарья Петрожицкая в эфире программы «Зірковий шлях» на канале «Украина» рассказала об актерских буднях.
Дарья Петрожицкая. Актриса призналась, что часто слышала в своей жизни слово «нет».В своей жизни героиня сериала «Отважные» чаще слышала слово «нет», чем «да».Как и у каждого человека, у Дарьи есть мечта.
Когда я приходила на пробы, то мне нередко говорили: «Все супер!» – рассказала актриса Дарья Петрожицкая. – Казалось, что все – я буду сниматься. Но потом никто не звонил, и никто не утверждал на роль. Очень часто последнее слово за продюсером. Он решает, подходит актер для роли или нет.
Актриса Дарья Петрожицкая / пресс-служба канала Украина
После каждой пробы я думала: «Возьмите меня», – откровенно призналась Дарья Петрожицкая, рассказывая о кастингах. – Но нас же, актеров, очень много на самом деле. И я просто продолжаю делать свою работу.
Но сейчас мне дают роли, которые уже немного труднее. Например, Ульяна в «Отважных», – рассказала актриса. – Моя героиня не такая, как я. И мне это нравится.
Сериал "Отважные": актриса Дарья Петрожицкая / пресс-служба канала Украина
Я хочу сняться в военной картине, – поделилась актриса, – чтобы я была не накрашена, возможно, со шрамами, чтобы съемки проходили в окопах.
Напомним,