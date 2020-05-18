Дарья Петрожицкая: Я хочу сняться в военной картине, не накрашена, со шрамами, в окопах

18 мая 2020 22:00 Юлия Крутиева
Дарья Петрожицкая: Я хочу сняться в военной картине, не накрашена, со шрамами, в окопах
Актриса Дарья Петрожицкая
instagram.com/petrozhitskaya

Актриса сериала «Отважные» Дарья Петрожицкая в эфире программы «Зірковий шлях» на канале «Украина» рассказала об актерских буднях.

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Главные и звездные роли, еще не означают, что теперь появится море предложений, говорит Дарья Петрожицкая. Актриса призналась, что часто слышала в своей жизни слово «нет».

Когда я приходила на пробы, то мне нередко говорили: «Все супер!» – рассказала актриса Дарья Петрожицкая. – Казалось, что все – я буду сниматься. Но потом никто не звонил, и никто не утверждал на роль. Очень часто последнее слово за продюсером. Он решает, подходит актер для роли или нет.

Актриса Дарья Петрожицкая / пресс-служба канала Украина
В своей жизни героиня сериала «Отважные» чаще слышала слово «нет», чем «да».

После каждой пробы я думала: «Возьмите меня», – откровенно призналась Дарья Петрожицкая, рассказывая о кастингах. – Но нас же, актеров, очень много на самом деле. И я просто продолжаю делать свою работу.

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Раньше актрисе предлагали роли, которые подходили под ее типаж. И, по словам Дарьи Петрожицкой, можно было почти ничего не делать, просто быть органичной.

Но сейчас мне дают роли, которые уже немного труднее. Например, Ульяна в «Отважных», – рассказала актриса. – Моя героиня не такая, как я. И мне это нравится.

Сериал "Отважные": актриса Дарья Петрожицкая / пресс-служба канала Украина
Как и у каждого человека, у Дарьи есть мечта.

Я хочу сняться в военной картине, – поделилась актриса, – чтобы я была не накрашена, возможно, со шрамами, чтобы съемки проходили в окопах.

Напомним,  

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