Лилия Подкопаева опубликовала редкое фото своих троих детей
В сентябре 2019 года Лилия Подкопаева стала мамой в третий раз.
Однако в День защиты детей спортсменка решила порадовать своих поклонников и опубликовала в микроблоге трогательный снимок, на котором запечатлены все ее трое детей. И впервые фолловеры смогли хоть немного рассмотреть самую маленькую дочь Лилии.
Дети всегда были и есть самой уязвимой и незащищенной категорией граждан, – написала Лилия Подкопаева. – В современном мире особенно хочется оградить детство от всего разрушающего: от равнодушия и жестокости, от ненужной информации и раннего взросления, от войн и тяжелых болезней. Сегодня, в День защиты детей, давайте вспомним об этом «праве на детство». Только мы, взрослые, можем сделать детство ярким и беззаботным. Пусть каждый ребенок чувствует себя защищенным, нужным, любимым и безгранично счастливым!
Напомним,