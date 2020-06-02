Лилия Подкопаева опубликовала редкое фото своих троих детей

2 июня 2020 22:00 Юлия Крутиева
Лилия Подкопаева опубликовала редкое фото своих троих детей
Гимнастка Лилия Подкопаева
instagram.com/podkopayeva_official

В сентябре 2019 года Лилия Подкопаева стала мамой в третий раз.

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У гимнастки и ее супруга, бизнесмена Игоря Дубинского родилась доченька, которую пара назвала Эвелиной. Также в их семье подрастает и двое старших детей – 14-летний Вадим и 13-летняя Каролина. Фотографиями своих наследников Лилия Подкопаева редко делится на своей странице в Инстаграм.

Однако в День защиты детей спортсменка решила порадовать своих поклонников и опубликовала в микроблоге трогательный снимок, на котором запечатлены все ее трое детей. И впервые фолловеры смогли хоть немного рассмотреть самую маленькую дочь Лилии.

Дети Лилии Подкопаевой / instagram.com/podkopayeva_official

Дети всегда были и есть самой уязвимой и незащищенной категорией граждан, – написала Лилия Подкопаева. – В современном мире особенно хочется оградить детство от всего разрушающего: от равнодушия и жестокости, от ненужной информации и раннего взросления, от войн и тяжелых болезней. Сегодня, в День защиты детей, давайте вспомним об этом «праве на детство». Только мы, взрослые, можем сделать детство ярким и беззаботным. Пусть каждый ребенок чувствует себя защищенным, нужным, любимым и безгранично счастливым!

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Отметим, что одной из первых прокомментировала публикацию Подкопаевой певица Ани Лорак, которая является крестной мамой для одной из дочерей Лилии – Каролины. Девочку собственно и назвали в честь артистки.

Лилия Подкопаева с мужем Игорем Дубинским / instagram.com/podkopayeva_official

Напомним,

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