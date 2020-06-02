Холостячка: автор Квартал 95 и актер Лиги Смеха хочет стать участником проекта

Телеканал СТБ объявил о запуске нового романтического реалити Холостячка, главной героиней которого стала актриса театра и кино, звезда Крепостной Ксения Мишина.

Проект Холостячка только запустили, но он уже привлек огромное внимание публики. Сейчас идет кастинг мужчин, которые будут бороться за сердце украинской актрисы. Анкету можно заполнить на сайте СТБ.

Некоторые претенденты готовы публично рассказать о своем желании. Возможно, чтобы Ксения успела заранее заочно их узнать. Сегодня в своем Инстаграм опубликовал сториз участник Лиги Смеха (Луганская сборная) и автор студии Квартал 95 Александр Эллерт, который изъявил желание побороться за сердце Ксении Мишиной.

Автор студии Квартал 95 Александр Эллерт / пресс-служба канала СТБ

Я считаю, что просто так даром получать бритву, носки, пенку для бритья – это классное ощущение. Поэтому я решил – иду участвовать в шоу Холостячка. Мишина, встречай! Я иду в сезон,

– записал обращение Александр.

Александру 34 года и у него есть дочь. Посмотрим, насколько его намерения окажутся серьезными и что скажет Ксения о таком претенденте.

Автор студии Квартал 95 Александр Эллерт с дочкой / пресс-служба канала СТБ

Напомним,