Холостячка: автор Квартал 95 и актер Лиги Смеха хочет стать участником проекта
Телеканал СТБ объявил о запуске нового романтического реалити Холостячка, главной героиней которого стала актриса театра и кино, звезда Крепостной Ксения Мишина.
Некоторые претенденты готовы публично рассказать о своем желании. Возможно, чтобы Ксения успела заранее заочно их узнать. Сегодня в своем Инстаграм опубликовал сториз участник Лиги Смеха (Луганская сборная) и автор студии Квартал 95 Александр Эллерт, который изъявил желание побороться за сердце Ксении Мишиной.
Я считаю, что просто так даром получать бритву, носки, пенку для бритья – это классное ощущение. Поэтому я решил – иду участвовать в шоу Холостячка. Мишина, встречай! Я иду в сезон,– записал обращение Александр.
Александру 34 года и у него есть дочь. Посмотрим, насколько его намерения окажутся серьезными и что скажет Ксения о таком претенденте.
Напомним,