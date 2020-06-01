Холостяк-10: горячие фото оголенного Макса Михайлюка
На СТБ завершился 10 сезон романтического реалити Холостяк, главным героем которого стал пилот Макс Михайлюк.
Однако в Сети не так много снимков, где Макс демонстрирует свое тело. Для вас в материале мы собрали «горячие» фотографии Холостяка с оголенным торсом.
Если учитывать формат проекта, в котором я поучаствовал, то, наверное, это нельзя назвать прям какой-то изменой, – рассказал Макс. – Потому что я не давал каких-то обещаний и не признавался никому в любви еще. Мне нравилась, как одна девушка, так и другая. И то, что я сделала такой выбор, это потому, что она была мне ближе. Даша мне до сих пор нравится. Просто я хотел быть с ней до конца откровенным.
Напомним,