Холостяк-10: горячие фото оголенного Макса Михайлюка

1 июня 2020 18:00 Юлия Крутиева
Холостяк-10: горячие фото оголенного Макса Михайлюка
Холостяк 10 сезон Макс Михайлюк
пресс-служба канала СТБ

На СТБ завершился 10 сезон романтического реалити Холостяк, главным героем которого стал пилот Макс Михайлюк.

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Мужчина завоевал симпатию многих телезрительниц – своим чувством юмора, харизмой, поведением с девушками. Не менее привлекательна для поклонниц и внешность Холостяка, ведь он обладает спортивным телосложением.

Однако в Сети не так много снимков, где Макс демонстрирует свое тело. Для вас в материале мы собрали «горячие» фотографии Холостяка с оголенным торсом.

Холостяк 10 сезон Макс Михайлюк / пресс-служба канала СТБ

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К слову, после окончания проекта Макс и победительница проекта Даша Ульянова не вместе. Девушка рассталась с пилотом после того. как он рассказал ей про секс с другой участницей реалити.

Холостяк 10 сезон Макс Михайлюк / пресс-служба канала СТБ

Если учитывать формат проекта, в котором я поучаствовал, то, наверное, это нельзя назвать прям какой-то изменой, – рассказал Макс. – Потому что я не давал каких-то обещаний и не признавался никому в любви еще. Мне нравилась, как одна девушка, так и другая. И то, что я сделала такой выбор, это потому, что она была мне ближе. Даша мне до сих пор нравится. Просто я хотел быть с ней до конца откровенным.

Холостяк 10 сезон Макс Михайлюк / пресс-служба канала СТБ

Холостяк 10 сезон Макс Михайлюк / пресс-служба канала СТБ

Напомним,

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