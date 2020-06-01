Від пацанки до панянки-4: интересные моменты проекта, которые не вошли в эфир

Від пацанки до панянки 4 сезон: интересные моменты проекта, которые не вошли в эфир

Руководитель проекта Від пацанки до панянки Ксения Бабенко приоткрыла закулисье реалити. И да, эпизоды не влезли из-за хронометража выпусков, а не жадности и вредности съемочной группы.

Не бей по лицу

Новый канал завершил показ четвертого сезона реалити «Від пацанки до панянки» . Но послевкусие от проекта осталось. Особенно у съемочной группы. Некоторые моменты нахождения 24/7 с участницами реалити они будут помнить долго. Что осталось за кадром?

Помните месиво в первом эпизоде реалити? Кулаки так и мелькали. Но далеко не всем досталось от буйных участниц. К примеру, Настя Покрищук по прозвищу «Красивая» попросила «пацанок» не бить по лицу. Просто она много денег вложила в косметологические процедуры, и ее лицо буквально очень дорогое. Пьяные девушки вошли в положение и не трогали Настю.

Від пацанки до панянки 4 сезон: интересные моменты проекта, которые не вошли в эфир / пресс-служба Нового канала

Разбитые яйца

В третьем эпизоде во время вечеринки в стиле диско зрители могли заметить у девушек на шее что-то странное. Это были куриные яйца. Накануне глубокой ночью их выдал пасхальный кролик.

В темноте он был похож на кролика из фильма ужасов. Слышали бы вы, как орали девушки, когда его увидели, – вспоминает Ксения Бабенко. – По задумке, яйца учили «пацанок» ответственности, и их ни в коем случае нельзя было разбить. Но Юле Чигринец не повезло. Она последней брала яйцо, и оно треснуло. Юля выкрутилась – украла яйцо на кухне. Кстати, после бурной вечеринки, как вы понимаете, от яиц ничего не осталось.

Ночные жрицы

Девушки частенько заглядывали на кухню с целью украсть немного еды. Прятали они ее в шкафу, а во время отбоя доставали «заначки» и лакомились ими.

Від пацанки до панянки 4 сезон: интересные моменты проекта, которые не вошли в эфир / пресс-служба Нового канала

Свадьба с полицией

На пятой неделе участницы «выходили замуж» за аристократов. И на торжество нагрянули особые гости.

Мы снимали этот эпизод в музее Максима Рыльского, – улыбается руководитель проекта. – Там был экспонат – ружье. Он стоял под сигнализацией. Нас предупредили об этом. Мы всем повторили 150 раз, что ружье трогать нельзя. И вот в разгар съемок врывается наряд полиции. Давай разбираться, кто брал оружие. Все божились, что не прикасались к нему. На следующий день наш оператор выставляет фото в соцсети, где он стоит с ружьем. Подкалывали мы его еще долго.

Гейши и дворецкий

В восьмом эпизоде, когда «пацанки» виртуально путешествовали по миру, они добрались до Японии. Там их учили покорности гейш и соблазнению. Полученные знания они отрабатывали на дворецком Алексее. Как жаль, что этот момент вырезали – хотелось бы увидеть Чигринец, покоряющую любовь своей жизни.

Від пацанки до панянки 4 сезон: интересные моменты проекта, которые не вошли в эфир / пресс-служба Нового канала

Куриные головы и пляски около храма

Дважды на проекте «преследовал» участниц канат. Впервые, в начале реалити, они переправлялись по нему с гирями через болото. А на седьмой неделе собирали на канате куриные головы. Зачем? Так боролись со своими страхами.

А на Шри-Ланке «пацанки» стали участницами театра абсурда. Девушки отправились в необычный храм, куда не пускают просто так. Идти ко входу нужно под песни и пляски музыкального ансамбля, а перед самыми воротами лечь на землю и в прямом смысле слова вкатиться внутрь.