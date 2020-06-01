Від пацанки до панянки-4: Юля Чигринец рассказала о смене имиджа после проекта и увеличении губ

Неделю назад телезрители узнали имя победительницы 4 сезона проекта Від пацанки до панянки. И это Женя Мазур.

Однако остальные финалистки также не остались обделены вниманием со стороны поклонников. Особенно популярна в Сети Юля #Бандитка Чигринец

Несмотря на то, что проект уже завершился, фолловеры продолжают забрасывать своих любимиц вопросами. И Юля решила дать ответы на 5 самых популярных из них. Среди них: пьет ли/дерется девушка после реалити, зачем увеличила себе губы, почему сделала короткую стрижку, и, конечно же, какие отношения с дворецким Школы леди?

Почему ты не стала леди?!

Друзья, я никогда не ставила своей целью ходить на каблуках, разбираться в последних коллекциях моды, носить платья и быть гламурной. Для меня куда важнее было обрести внутреннюю гармонию и равновесие. Я вам уже когда-то это говорила - повторю ещё раз. Мне нравится мой спортивный стиль - так я чувствую себя комфортно. Возможно, через какое-то время я кардинально сменю гардероб. Но это случится когда Я захочу! Поэтому - принимайте меня такой, какая я есть. Ну, или не принимайте - это ваш выбор. Внутренне я очень изменилась и действительно стала намного добрее. Я больше не агрессивна, хочу помогать, открываться, заботиться. Потому на вопрос «стала ли я леди?» мой ответ «Да!»

Від пацанки до панянки 4 сезон Юля #Бандитка Чигринец / пресс-служба

Как изменилась жизнь после проекта? Ты пьёшь/дерёшься?



Жизнь стала качественней и спокойнее. Я умею решать вопросы с помощью диалога, а не кулаков. Знаю, чего хочу и к чему стремлюсь. Пить и курить не хочется (исключение - кальян и электронная сигарета). И нет, я ещё не разу не дралась и не планирую. Я взрослею и мои приоритеты совсем другие. Впереди так много интересного - старые интересы в прошлом!

Зачем ты подстриглась и увеличила губы?

Я так делаю, потому что МНЕ это НРАВИТСЯ! Я экспериментирую со своим стилем, хочу пробовать что-то новое. Я не навязываю вам, что делать и как выглядеть - прошу от вас того же! Уважайте выбор и желание каждого человека!

Від пацанки до панянки 4 сезон Юля #Бандитка Чигринец / instagram.com/b.a.n.d.i.t.k.a2

Какая у тебя ориентация? И как дела с Питер Пеном?

С моей ориентацией все в полном порядке. Но, если честно, это не очень тактично задавать подобные вопросы. Поэтому, пожалуйста, перестаньте интересоваться личной жизнью. Это то, что касается только двоих! С Алексеем Свинторжицким у нас прекрасные отношения. Все остальное - секрет!

Какие планы на жизнь?

Планов и целей очень много! Переезд в Киев. Поступление в университет. Поиски работы. Путешествия. И ещё куча всего. Буду рассказывать обо всем постепенно. Ведь, как говорят мудрецы - «Никогда не знаешь, что с тобой случится завтра: новое утро или новая жизнь»! Я открыта к новым вызовам и приключениям, чего и вам желаю! Ваша Бандитка.

Напомним,