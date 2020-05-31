Певица Alyosha и Тарас Тополя рассекретили пол третьего ребенка
В середине февраля 2020 года состоялся концерт певицы Alyosha и Vladа Darwinа, после которого Соломия Витвицкая рассекретила "интересное положение" супруги Тараса Тополи.
В программе «Світське життя» в интервью ведущей Кате Осадчей певица призналась, что с Тарасом ожидают рождения девочки. Сделал это артистка популярным ныне образом - с помощью воздушного шара, в котором находились конфетти розового цвета.
Также Alyosha и Тарас рассказали, выбрали ли они имя для дочери, и какие варианты рассматривают.
Роман и Марко имеют буквы м, р, а. Я бы хотела, чтобы имя девочки также содержало эти буквы. Сначала я хотела назвать Марией, а потом предложила Алла, но Тарасу Алла не нравится.
Напомним,