Певица Alyosha и Тарас Тополя рассекретили пол третьего ребенка

В середине февраля 2020 года состоялся концерт певицы Alyosha и Vladа Darwinа, после которого Соломия Витвицкая рассекретила "интересное положение" супруги Тараса Тополи.

В конце апреля Alyosha и Тарас Тополя официально подтвердили, что ожидают на рождение третьего ребенка. И сейчас супруги готовы рассекретить пол своего будущего малыша.

В программе «Світське життя» в интервью ведущей Кате Осадчей певица призналась, что с Тарасом ожидают рождения девочки. Сделал это артистка популярным ныне образом - с помощью воздушного шара, в котором находились конфетти розового цвета.

Певица Alyosha беременна / instagram.com/alyoshasinger

Также Alyosha и Тарас рассказали, выбрали ли они имя для дочери, и какие варианты рассматривают.

Роман и Марко имеют буквы м, р, а. Я бы хотела, чтобы имя девочки также содержало эти буквы. Сначала я хотела назвать Марией, а потом предложила Алла, но Тарасу Алла не нравится.

Певица Alyosha, тарас Тополя и сыновья / instagram.com/alyoshasinger

Сейчас в семье Тополь подрастает двое мальчишек – 6-летний Роман и 4-летний Марк. Третью беременность пара специально не планировала, но когда узнали, что Alyosha беременна, – конечно же решили рожать третьего.

Напомним,