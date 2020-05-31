Певица Alyosha и Тарас Тополя рассекретили пол третьего ребенка

31 мая 2020 00:05 Юлия Крутиева
Певица Alyosha и Тарас Тополя рассекретили пол третьего ребенка
Певица Alyosha и Тарас Тополя
instagram.com/alyoshasinger

В середине февраля 2020 года состоялся концерт певицы Alyosha и Vladа Darwinа, после которого Соломия Витвицкая рассекретила "интересное положение" супруги Тараса Тополи.

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В конце апреля Alyosha и Тарас Тополя официально подтвердили, что ожидают на рождение третьего ребенка. И сейчас супруги готовы рассекретить пол своего будущего малыша.

В программе «Світське життя» в интервью ведущей Кате Осадчей певица призналась, что с Тарасом ожидают рождения девочки. Сделал это артистка популярным ныне образом - с помощью воздушного шара, в котором находились конфетти розового цвета.

Певица Alyosha беременна / instagram.com/alyoshasinger

Также Alyosha и Тарас рассказали, выбрали ли они имя для дочери, и какие варианты рассматривают.

Роман и Марко имеют буквы м, р, а. Я бы хотела, чтобы имя девочки также содержало эти буквы. Сначала я хотела назвать Марией, а потом предложила Алла, но Тарасу Алла не нравится.

Певица Alyosha, тарас Тополя и сыновья / instagram.com/alyoshasinger

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Сейчас в семье Тополь подрастает двое мальчишек – 6-летний Роман и 4-летний Марк. Третью беременность пара специально не планировала, но когда узнали, что Alyosha беременна, – конечно же решили рожать третьего.

Напомним,

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