Vlad Darwin оригинально поздравил Alyosha с Днем рождения: Более 10 лет взаимной поддержки и доверия

14 мая 2020 15:35 Юлия Крутиева
Vlad Darwin оригинально поздравил Alyosha с Днем рождения: Более 10 лет взаимной поддержки и доверия
Vlad Darwin и Alyosha
Master Management

Певец и композитор Vlad Darwin опубликовал на своей странице в Instagram оригинальное поздравление Alyosha с Днем рождения.

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Влад Дарвин собрал в один пост подборку совместных фото с артисткой Alyosha за 10 лет и трогательно подписал каждое:

Vlad Darwin и Alyosha / Master Management

Если бы я мог вспомнить все. Вспомнить все, что нас объединяло и продолжает объединять в творчестве, любви к людям и музыке. Это лишь часть нашей общей истории. Более 10 лет взаимной поддержки и доверия. Спасибо тебе за ценные жизненные уроки, за вдохновение, за дружбу.

Vlad Darwin и Alyosha / Master Management

Ты и сегодня продолжаешь обучать меня партнерству, устойчивости и простым радостям жизни. Я хочу тебе пожелать той же божественной гармонии, которая наполняет паруса.

Vlad Darwin и Alyosha / Master Management

Плыви по жизни красиво – в окружении счастливой семьи, надежных друзей и благодарных поклонников твоего творчества.

Vlad Darwin и Alyosha / Master Management

Оставайся собой – смелой, как вызов судьбы, честной, как майский ливень, стремительной, как птичка в небесах. Впереди самое интересное!

Vlad Darwin и Alyosha / Master Management

Такое поздравление для Alyosha не оставило подписчиков артиста равнодушными. Фолловеры Влада присоединились к поздравлениям и пожелали певице творческих успехов и здоровья.

Vlad Darwin и Alyosha / Master Management

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Отметим, что Vlad Darwin и Alyosha связывает совместное творчество – их песни «Ти найкраща», «Больше чем любовь», «Пірнай», «Торнадо» стали хитами и завоевали сердца тысяч поклонников. А в декабре 2019 артисты выпустили дуэтный альбом «Золота середина» и с аншлагом прошел их концерт в столице, в Октябрьском дворце.

Vlad Darwin и Alyosha / Master Management

На днях стали известны номинанты музыкальной премии «Золота Жар-Птиця 2020», где песня дуэта Alyosha & Vlad Darwin – «Пірнай» номинирована как «Баллада года».

Vlad Darwin и Alyosha / Master Management

Vlad Darwin и Alyosha / Master Management

Vlad Darwin и Alyosha / Master Management

Vlad Darwin и Alyosha / Master Management

Напомним,

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