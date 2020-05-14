Vlad Darwin оригинально поздравил Alyosha с Днем рождения: Более 10 лет взаимной поддержки и доверия
Певец и композитор Vlad Darwin опубликовал на своей странице в Instagram оригинальное поздравление Alyosha с Днем рождения.
Если бы я мог вспомнить все. Вспомнить все, что нас объединяло и продолжает объединять в творчестве, любви к людям и музыке. Это лишь часть нашей общей истории. Более 10 лет взаимной поддержки и доверия. Спасибо тебе за ценные жизненные уроки, за вдохновение, за дружбу.
Ты и сегодня продолжаешь обучать меня партнерству, устойчивости и простым радостям жизни. Я хочу тебе пожелать той же божественной гармонии, которая наполняет паруса.
Плыви по жизни красиво – в окружении счастливой семьи, надежных друзей и благодарных поклонников твоего творчества.
Оставайся собой – смелой, как вызов судьбы, честной, как майский ливень, стремительной, как птичка в небесах. Впереди самое интересное!
Такое поздравление для Alyosha не оставило подписчиков артиста равнодушными. Фолловеры Влада присоединились к поздравлениям и пожелали певице творческих успехов и здоровья.
На днях стали известны номинанты музыкальной премии «Золота Жар-Птиця 2020», где песня дуэта Alyosha & Vlad Darwin – «Пірнай» номинирована как «Баллада года».
Напомним,