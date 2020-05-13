Сергей Лазарев показал страшную травму, получившую от падения с декораций на Евровидении

13 мая 2020 17:00 Юлия Крутиева
Сергей Лазарев показал страшную травму, получившую от падения с декораций на Евровидении
Певец Сергей Лазарев
instagram.com/lazarevsergey

Певец решил поделиться с поклонниками кадрами своих увечий, которые получил на «Евровидении».

Читайте такжеЕлена-Кристина Лебедь призналась, что любимый варит ей веганские супчики
Певец Сергей Лазарев – дважды участник песенного конкурса «Евровидение», в 2016 и 2019 годах. И сейчас артист решил рассказать о ситуации, которая произошла с ним 4 года назад.

На своей странице в Инстаграм Лазарев показал последствия падения с 3-метровой декорации. Наверное все помнят те хитроустроенные декорации, с выдвигающимися ступенями из стены. До сих пор создатели номера не раскрывают техническое устройство номера.

Кадр из номера Сергея Лазарева на Евровидении-2016 / instagram.com/lazarevsergey
Неприятный инцидент произошел с Сергеем в Стокгольме, во время репетиции номера на песню "You Are The Only One". И самым большим страхом тогда для исполнителя было – это не упасть вновь, на финале конкурса.

Телефон выдал мне воспоминание 4-х летней давности - Евровидение 2016! Не только воспоминания выступления, но последствия моего падения с декорации (со стены) на репетиции во время номера накануне первого полуфинала... (сейчас это уже можно выложить). Кстати, с тех пор в плоть до финала, мне каждую ночь снился сон, что я падаю с декорации во время конкурса- это был мой страшный сон... Слава Богу, ничего подобного не случилось, а выступление принесло нам победу в зрительском голосовании и вошло в историю Евровидения как одно из самых запоминающихся и загадочных (до сих пор многие не понимают, как я шел по стене).

Сергей Лазарев показал последствия падения / instagram.com/lazarevsergey
Читайте такжеХолостяк-10: Макс и участницы рассказали забавные истории из детства и поделились фото
Поклонники Сергея Лазарева отметили его смелость – вновь повторить номер, уже будучи с такой травмой на ноге. Также фолловеры выразили мнение, что уже пора бы рассказать всем "секрет хождения по стене".

Напомним,   

Облако тегов

личная жизнь звезд Сергей Лазарев Евровидение социальные сети новости травма

Материалы по теме

10 лет спустя: Наталья Могилевская и Влад Яма сделали долгожданные признания
Новости

10 лет спустя: Наталья Могилевская и Влад Яма сделали долгожданные признания
Елена-Кристина Лебедь призналась, что любимый варит ей веганские супчики
Новости

Елена-Кристина Лебедь призналась, что любимый варит ей веганские супчики
Говорит Украина: Найдите новую мать, чтобы успокоить дочь! (эфир от 13.05.2020)
Телешоу

Говорит Украина: Найдите новую мать, чтобы успокоить дочь! (эфир от 13.05.2020)
Джем из красной смородины и черешни (рецепт)
Еда и рецепты

Джем из красной смородины и черешни (рецепт)

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020)
Ни шагу назад-2. На линии фронта: смотреть 1-6 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)

Ни шагу назад-2. На линии фронта: смотреть 1-6 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)
Холостяк-10: кто покинул шоу в 10 выпуске от 08.05.2020

Холостяк-10: кто покинул шоу в 10 выпуске от 08.05.2020

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020)
Ни шагу назад-2. На линии фронта: смотреть 1-6 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)

Ни шагу назад-2. На линии фронта: смотреть 1-6 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 09.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 09.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK