Сергей Лазарев показал страшную травму, получившую от падения с декораций на Евровидении

Певец решил поделиться с поклонниками кадрами своих увечий, которые получил на «Евровидении».

Певец Сергей Лазарев – дважды участник песенного конкурса «Евровидение», в 2016 и 2019 годах. И сейчас артист решил рассказать о ситуации, которая произошла с ним 4 года назад.

На своей странице в Инстаграм Лазарев показал последствия падения с 3-метровой декорации. Наверное все помнят те хитроустроенные декорации, с выдвигающимися ступенями из стены. До сих пор создатели номера не раскрывают техническое устройство номера.

Кадр из номера Сергея Лазарева на Евровидении-2016 / instagram.com/lazarevsergey

Неприятный инцидент произошел с Сергеем в Стокгольме, во время репетиции номера на песню "You Are The Only One". И самым большим страхом тогда для исполнителя было – это не упасть вновь, на финале конкурса.

Телефон выдал мне воспоминание 4-х летней давности - Евровидение 2016! Не только воспоминания выступления, но последствия моего падения с декорации (со стены) на репетиции во время номера накануне первого полуфинала... (сейчас это уже можно выложить). Кстати, с тех пор в плоть до финала, мне каждую ночь снился сон, что я падаю с декорации во время конкурса- это был мой страшный сон... Слава Богу, ничего подобного не случилось, а выступление принесло нам победу в зрительском голосовании и вошло в историю Евровидения как одно из самых запоминающихся и загадочных (до сих пор многие не понимают, как я шел по стене).

Сергей Лазарев показал последствия падения / instagram.com/lazarevsergey

Поклонники Сергея Лазарева отметили его смелость – вновь повторить номер, уже будучи с такой травмой на ноге. Также фолловеры выразили мнение, что уже пора бы рассказать всем "секрет хождения по стене".

Напомним,