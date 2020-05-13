Сергей Лазарев показал страшную травму, получившую от падения с декораций на Евровидении
Певец решил поделиться с поклонниками кадрами своих увечий, которые получил на «Евровидении».
На своей странице в Инстаграм Лазарев показал последствия падения с 3-метровой декорации. Наверное все помнят те хитроустроенные декорации, с выдвигающимися ступенями из стены. До сих пор создатели номера не раскрывают техническое устройство номера.
Телефон выдал мне воспоминание 4-х летней давности - Евровидение 2016! Не только воспоминания выступления, но последствия моего падения с декорации (со стены) на репетиции во время номера накануне первого полуфинала... (сейчас это уже можно выложить). Кстати, с тех пор в плоть до финала, мне каждую ночь снился сон, что я падаю с декорации во время конкурса- это был мой страшный сон... Слава Богу, ничего подобного не случилось, а выступление принесло нам победу в зрительском голосовании и вошло в историю Евровидения как одно из самых запоминающихся и загадочных (до сих пор многие не понимают, как я шел по стене).
Напомним,