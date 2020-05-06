Певица Alyosha чуть не стала жертвой изнасилования: Очень громко кричала

Певицу Alyosha чуть не изнасиловали, об этом она эксклюзивно сообщила в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Alyosha рассказала шокирующий факт из своей юности. Так, в 13 лет певица едва не стала жертвой сексуального насилия. Тогда старший парень напал на девушку и едва ее не изнасиловал в подъезде обычной многоэтажки.

«Уже думала, что я попалась, как заложник ситуации», - говорит журналистам канала «Украина» Alyosha.

Артистка признается: в тот момент ее спасла отчаянность.

«Преодолела свой страх и начала очень громко кричать, и когда открылись двери на каком-то верхнем этаже, и этот парень услышал, он испугался и побежал вниз. Я побежала наверх, на самый высокой этаж, звонила во все двери. И как только первые двери открылись, я сама забежала в квартиру и начала закрывать все замки, которые там есть. Это довольно страшно, особенно для девушки», - поведала Alyosha в программе «Зірковий шлях».

Это был знакомый парень или абсолютно посторонний человек, звезда не уточнила. Правда, предостерегает всех девушек и женщин быть осторожными и не бояться действовать несмотря на страх.

Смотрите программу «Зірковий шлях» в эфире канала «Украина».