Певица Alyosha чуть не стала жертвой изнасилования: Очень громко кричала
Певицу Alyosha чуть не изнасиловали, об этом она эксклюзивно сообщила в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».
«Уже думала, что я попалась, как заложник ситуации», - говорит журналистам канала «Украина» Alyosha.
Артистка признается: в тот момент ее спасла отчаянность.
«Преодолела свой страх и начала очень громко кричать, и когда открылись двери на каком-то верхнем этаже, и этот парень услышал, он испугался и побежал вниз. Я побежала наверх, на самый высокой этаж, звонила во все двери. И как только первые двери открылись, я сама забежала в квартиру и начала закрывать все замки, которые там есть. Это довольно страшно, особенно для девушки», - поведала Alyosha в программе «Зірковий шлях».
Смотрите программу «Зірковий шлях» в эфире канала «Украина».