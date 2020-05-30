Олег Кензов признался, что его сердце свободно: Я не ищу отношений
Эксклюзив 30 мая 2020 20:00
Телеведущие Олег Кезов и Леся Никитюк
пресс-служба Нового канала
Ведущий Нового канала Олег Кензов рассказал, какие должны быть отношения между парнем и девушкой.
Читайте такжеХолостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницейНа этот раз гостем шоу «Кто против блондинок?» (Новый канал) стал певец Олег Кензов. Он не только ведущий реалити «Кохання на виживання», но и завидный холостяк. Поэтому девушки хорошо подготовились к игре, чтобы поразить парня своими умом и красотой.
Я люблю, когда девушка не пытается казаться лучше, чем она есть, – признался за кулисами шоу Олег. – Да и я когда-то «прыгал на одной ножке», чтобы понравиться любимой. Сейчас на свиданиях просто стараюсь быть собой. Кстати, не ищу отношений. Уверен, что придет время – и они появятся.
Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 26.05.2020) / пресс-служба Нового канала
Вы должны быть интересной и для себя, и для парня, – говорит Олег. – Работайте над собой каждый день. Например, я занимаюсь спортом, читаю книги, пишу песни, стихи и музыку. И на этом не останавливаюсь! Каждый день открываю для себя что-то новое. Кстати, у меня есть талант к шитью. Считаю, что умею хорошо зашивать вещи (улыбается).
Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 26.05.2020) / пресс-служба Нового канала
Напомним,