Олег Кензов признался, что его сердце свободно: Я не ищу отношений

Эксклюзив 30 мая 2020 20:00 Юлия Крутиева
Олег Кензов признался, что его сердце свободно: Я не ищу отношений
Телеведущие Олег Кезов и Леся Никитюк
пресс-служба Нового канала

Ведущий Нового канала Олег Кензов рассказал, какие должны быть отношения между парнем и девушкой.

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На этот раз гостем шоу «Кто против блондинок?» (Новый канал) стал певец Олег Кензов. Он не только ведущий реалити «Кохання на виживання», но и завидный холостяк. Поэтому девушки хорошо подготовились к игре, чтобы поразить парня своими умом и красотой.

Я люблю, когда девушка не пытается казаться лучше, чем она есть, – признался за кулисами шоу Олег. – Да и я когда-то «прыгал на одной ножке», чтобы понравиться любимой. Сейчас на свиданиях просто стараюсь быть собой. Кстати, не ищу отношений. Уверен, что придет время – и они появятся.

Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 26.05.2020) / пресс-служба Нового канала

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Темой выпуска была психология отношений между мужчиной и женщиной. Олег по образованию психолог. Поэтому дискуссии между певцом и блондами получились очень живые! Более того, ведущий поделился с девушками советом, как привлечь к себе внимание представителей противоположного пола.

Вы должны быть интересной и для себя, и для парня, – говорит Олег. – Работайте над собой каждый день. Например, я занимаюсь спортом, читаю книги, пишу песни, стихи и музыку. И на этом не останавливаюсь! Каждый день открываю для себя что-то новое. Кстати, у меня есть талант к шитью. Считаю, что умею хорошо зашивать вещи (улыбается).

Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 26.05.2020) / пресс-служба Нового канала

Напомним,

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