Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 26.05.2020)

26 мая 2020 19:00 Юлия Крутиева
Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 26.05.2020)
Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 26.05.2020)
пресс-служба Нового канала

26 мая на Новом канале и на нашем сайте TV.UA вышел 17 выпуск 3 сезона шоу Кто против блондинок.

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Смотрите в 17 выпуске 3 сезона шоу «Кто против блондинок?»: на этот раз на игровую площадку к Лесе Никитюк и 43-м блондинкам придет певец Олег Кензов. Во время шоу Олегу придется несладко. Ведь блондо-бомбы подготовили для него батлы не из легких. Девушки хорошо знали, что Олег по образованию психолог. Поэтому решили его расспросить о психологии отношений между мужчиной и женщиной. Блондинки рассказали Олегу все свои секреты о бывших. Что же, эфир будет очень откровенным. Кто в итоге победит?

17 выпуск шоу «Кто против блондинок-3» смотрите в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «Кто против блондинок-3» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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