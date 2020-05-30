Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей

30 мая 2020 01:10 Юлия Крутиева
Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей
Холостяк 10 сезон финалистка шоу Дана Оханська
пресс-служба канала СТБ

Страсти вокруг проекта Холостяк-10 не прекращаются.

Читайте такжеХолостяк-10: победительница Даша Ульянова призналась, что у Макса был секс на проекте с другой девушкой
В выпуске пост-шоу «Холостяк. Жизнь после проекта» было много откровений от участниц. И  главной шокирующей информацией поделилась победительница проекта Даша Ульянова.

Девушка призналась, что с Максом она сейчас не в отношениях. Причиной тому стало признание главного героя, что у него был секс на проекте с другой участницей.

Холостяк 10 сезон: макс Михайлюк и Даша Ульянова / пресс-служба канала СТБ
Несмотря на то, что ни Даша, ни Макс в эфире программы не называли имя той девушки, с которым у него был интим, – телезрители додумали сами. И в Сети стало жарко!

Читайте также"Безумная любовь" Олега Винника: что осталось за кадром – интересные моменты
Поклонники проекта предположили, что секс у Макса был с Даной. Однако финалистка проекта поспешила опровергнуть эту информацию.

И чтобы все было не на уровне слухов, опубликовала в Инстаграм переписку с победительницей шоу. По фото видно, что Даша и Дана обсуждают этот момент, и фигурирует там имя другой участницы, которое, конечно же, Дана скрыла. 

Переписка Даши Ульяновой и Даны / instagram.com/dana_okhanska

Напомним,

 

Облако тегов

личная жизнь звезд СТБ секс новости телешоу Холостяк-10 Макс Михайлюк Даша Ульянова

Материалы по теме

Холостяк-10: Кристина призналась, что сделала пластику после проекта
Новости

Холостяк-10: Кристина призналась, что сделала пластику после проекта
Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей
Новости

Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Холостяк-10: победительница Даша Ульянова призналась, что у Макса был секс на проекте с другой девушкой
Новости

Холостяк-10: победительница Даша Ульянова призналась, что у Макса был секс на проекте с другой девушкой

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)
Как я сразу не приметил ее?: Владимир Остапчук впервые представил публике свою новую возлюбленную

Как я сразу не приметил ее?: Владимир Остапчук впервые представил публике свою новую возлюбленную
Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)
Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK