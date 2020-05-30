Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей

Страсти вокруг проекта Холостяк-10 не прекращаются.

В выпуске пост-шоу «Холостяк. Жизнь после проекта» было много откровений от участниц. И главной шокирующей информацией поделилась победительница проекта Даша Ульянова

Девушка призналась, что с Максом она сейчас не в отношениях. Причиной тому стало признание главного героя, что у него был секс на проекте с другой участницей.

Холостяк 10 сезон: макс Михайлюк и Даша Ульянова / пресс-служба канала СТБ

Несмотря на то, что ни Даша, ни Макс в эфире программы не называли имя той девушки, с которым у него был интим, – телезрители додумали сами. И в Сети стало жарко!

Поклонники проекта предположили, что секс у Макса был с Даной. Однако финалистка проекта поспешила опровергнуть эту информацию.

И чтобы все было не на уровне слухов, опубликовала в Инстаграм переписку с победительницей шоу. По фото видно, что Даша и Дана обсуждают этот момент, и фигурирует там имя другой участницы, которое, конечно же, Дана скрыла.

Переписка Даши Ульяновой и Даны / instagram.com/dana_okhanska

Напомним,