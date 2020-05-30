Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей
Страсти вокруг проекта Холостяк-10 не прекращаются.
Девушка призналась, что с Максом она сейчас не в отношениях. Причиной тому стало признание главного героя, что у него был секс на проекте с другой участницей.
И чтобы все было не на уровне слухов, опубликовала в Инстаграм переписку с победительницей шоу. По фото видно, что Даша и Дана обсуждают этот момент, и фигурирует там имя другой участницы, которое, конечно же, Дана скрыла.
Напомним,
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