СТБ запускает новое шоу Холостячка

То, чего так долго желал украинский зритель, свершилось. Телеканал СТБ начинает работу над первым украинским романтическим реалити, в котором искать свою вторую половинку будет не мужчина, а женщина.

Первой украинской Холостячкой, которая будет искать любовь в телепроекте, стала актриса театра и кино, звезда сериала «Крепостная», победительница «Танцев со звездами» Ксения Мишина . Мужчины, готовые побороться за сердце Ксении, могут заполнить анкету на сайте телеканала СТБ.

Холостяк - очень успешный мировой формат: идеальный мужчина выбирает ту единственную, с которой хочет построить долгие отношения, – комментирует директор департамента управления производством телеканала СТБ Наталья Франчук. – Но согласитесь, в современном мире право выбирать одинаково принадлежит и мужчине, и женщине. Поэтому нам всегда хотелось сделать сезон, в котором выбирает женщина, а мужчины получат возможность проявить себя и завоевать ее сердце. Мы верим, что этот проект позволит по-новому взглянуть на классический формат романтического реалити и вдохновит миллионы украинских женщин.

Актриса Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua

Производством проекта занимается команда под руководством директора студии StarLightProduction Анны Калины.

Мы много лет хотели «Холостячку», а когда в «Крепостной» появилась Мишина, я лично поняла, что этому проекту на СТБ – быть! – рассказывает Анна Калина. – За последние несколько лет Ксения стала главным открытием украинского кино, выиграла известный танцевальный проект, покорила сердца миллионов зрителей своей красотой, харизмой и ролями роковых женщин. Но за успехом и стабильностью есть другая Ксения – любящая мама и дочь, которая, как и многие украинские женщины, сама обеспечивает свою семью, сама воспитывает 8-летнего сына. Она сильная и самостоятельная, но все равно продолжает искать свою опору в жизни, свою вторую половинку, чтобы сказать ему ту самую фразу, которую много раз произносила в кадре.

Ксения Мишина с сыном / instagram.com/misha.k.ua

Первая украинская Холостячка признается, что построить отношения с мужчинами ей бывает непросто из-за того, что они видят в ней, в первую очередь, актрису.

Когда мужчина узнает, что я актриса, его первая реакция: «Ух ты, какая у тебя интересная профессия!». Но как только этот мужчина начинает претендовать на меня как на женщину, появляются сложности в общении, ревность, недоверие моим словам и эмоциям: раз ты актриса – ты можешь, глядя в глаза, легко соврать, сыграть, – поделилась Ксения Мишина. – Но я верю в то, что в ближайшем будущем обязательно встречу свою судьбу - уверенного самодостаточного мужчину, который воспримет мою профессию с интересом и будет не только наблюдать за моим карьерным ростом, но и всячески содействовать.

Ведущим нового романтического реалити будет Григорий Решетник. Все подробности о формате проекта, его структуре, производстве и премьере телеканал СТБ сообщит совсем скоро.

Напомним,