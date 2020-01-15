Ксения Мишина шокировала снимком, где ее 7-летний сын с новым стилем и цветом волос

В силу своей профессии актрисе часто приходится экспериментировать со своим имиджем.

Результатами своего преображения Ксения Мишина всегда делится с подписчиками в Инстаграм. Однако в этот раз победительница «Танців з зірками-2019» удивила публику.

На своей странице в соцсети актриса опубликовала фотографию, где она запечатлена со своим 7-летним сыном. В кадре сразу бросается в глаза синий цвет волос Платона.

Актриса Ксения Мишина с сыном Платоном / социальная сеть Instagram

Видимо, Ксения уже привыкла к новому стилю мальчика, так как на снимке она выглядит счастливой. А вот какие эмоции испытал сын при смене имиджа – Мишина рассказала в подписи к фото.

Короче, я сдалась. После многочисленных просьб и уговоров этого пацанчика, я согласилась на эксперимент по смене стиля и цвета волос... Готовлюсь теперь к разговорам с директрисой и классным руководителем, но все же не передать уровень счастья и радостных криков.

Напомним,