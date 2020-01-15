Ксения Мишина шокировала снимком, где ее 7-летний сын с новым стилем и цветом волос
15 января 2020 10:00
Актриса Ксения Мишина
социальная сеть Instagram
В силу своей профессии актрисе часто приходится экспериментировать со своим имиджем.
Читайте такжеЕлена-Кристина Лебедь показала, как проводит незабываемый отдых на Кубе с женихом экс-депутатомРезультатами своего преображения Ксения Мишина всегда делится с подписчиками в Инстаграм. Однако в этот раз победительница «Танців з зірками-2019» удивила публику.
На своей странице в соцсети актриса опубликовала фотографию, где она запечатлена со своим 7-летним сыном. В кадре сразу бросается в глаза синий цвет волос Платона.
Актриса Ксения Мишина с сыном Платоном / социальная сеть Instagram
Короче, я сдалась. После многочисленных просьб и уговоров этого пацанчика, я согласилась на эксперимент по смене стиля и цвета волос... Готовлюсь теперь к разговорам с директрисой и классным руководителем, но все же не передать уровень счастья и радостных криков.
Напомним,