Слава Каминская рассказала про своего нового бойфренда: Есть определенные ловушки
29 мая 2020 13:05
Певица Слава Каминская
instagram.com/babaslavka
Певица Слава Каминская делится некоторыми подробностями из своей личной жизни.
Слава Каминская стала гостьей программы Слава+, где в интервью ведущему Славе Демину рассказала про своего нового возлюбленного. Однако показывать публике его артистка все еще не решается.
Певица призналась, что ее дети – сын Леонард и дочь Лаура – знакомы с ее бойфрендом, но малыши не знают, что у их мамы роман с этим мужчиной.
Это мой друг, – говорит Слава. –Друг мамы. У меня дети не наблюдают такого, чтобы они могли подумать, что это их новый отец.
Слава Каминская с детьми / instagram.com/babaslavka
Я не очень пока понимаю, как мне начать с ним жить, – признается Каминская. – Перевозить детей в его пенаты, я пока не понимаю как это отразится на психике. Перевозить его до этой квартиры, это также странно. Есть такие ловушки.
Слава Каминская с детьми / instagram.com/babaslavka
Напомним,