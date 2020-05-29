Слава Каминская рассказала про своего нового бойфренда: Есть определенные ловушки

29 мая 2020 13:05 Юлия Крутиева
Слава Каминская рассказала про своего нового бойфренда: Есть определенные ловушки
Певица Слава Каминская
instagram.com/babaslavka

Певица Слава Каминская делится некоторыми подробностями из своей личной жизни.

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Солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская стала гостьей программы Слава+, где в интервью ведущему Славе Демину рассказала про своего нового возлюбленного. Однако показывать публике его артистка все еще не решается.

Певица призналась, что ее дети – сын Леонард и дочь Лаура – знакомы с ее бойфрендом, но малыши не знают, что у их мамы роман с этим мужчиной.

Это мой друг, – говорит Слава. –Друг мамы. У меня дети не наблюдают такого, чтобы они могли подумать, что это их новый отец.

Слава Каминская с детьми / instagram.com/babaslavka

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Каминская не скрывает, что знакомы со своим молодым человеком уже давно. И также певица объяснила, почему не решается жить со своим мужчиной под одной крышей.

Я не очень пока понимаю, как мне начать с ним жить, – признается Каминская. – Перевозить детей в его пенаты, я пока не понимаю как это отразится на психике. Перевозить его до этой квартиры, это также странно. Есть такие ловушки.

Слава Каминская с детьми / instagram.com/babaslavka

Напомним,

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