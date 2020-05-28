Анна Ризатдинова призналась, что общение с Ириной Блохиной повлияло на ее жизнь

Олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова рассказала, какие советы Ириши Блохиной ей помогли в жизин.

Анна Ризатдинова, готовясь к Олимпийским играм, практически не выходила из спортивного зала. Гимнастка призналась в эфире программы «Зірковий шлях» на канале «Украина», что в это время рядом была тренер и подруга Ириша Блохина – дочь спортсменов Ирины и Олега Блохиных.

Ириша Блохина постоянно говорила мне: «Ты бриллиант! Возможно, еще без огранки, но ты индивидуальна. Давай, покажи это миру!»

– поделилась Анна Ризатдинова.

Анна Ризатдинова и Ириша Блохина / пресс-служба канала Украина

Тренере и олимпийская чемпионка подчеркнула, что для Ириши Блохиной на первом месте всегда было уважение к окружающим ее людям.

Когда опускаются руки и у тебя плохое настроение, ты все равно не должен фыркать на человека, который находится рядом с тобой, – поделилась Анна Ризатдинова. – Все равно нужно совладать со своими эмоциями. Человеческие качества должны выходить на первый план – это важно в любой ситуации.

Ирина Блохина и Анна Ризатдинова / instagram.com/anna_rizatdinova

Общение с Иришей Блохиной помогло олимпийской чемпионке не только в спорте, но в обычной жизни.

Существует стереотип, что спортсмены – глупые и необразованные. И я всегда оспариваю это ошибочное мнение, – рассказала в интервью для канала «Украина» Ризатдинова. – И как раз Ириша призывала меня развиваться во всех направлениях. Я помню, как мы полетели в Нью-Йорк и ходили по музеям и выставкам. Мы часто говорили с ней о знаменитых архитекторах и художниках. Она познакомила меня с творчеством многих музыкантов.

Напомним,