Тоню Матвиенко пытался изнасиловать врач и угрожал расправой над ее ребенком
28 мая 2020 15:00
Певица Тоня Матвиенко
instagram.com/tonya_matvienko
Певица Тоня Матвиенко шокировала публику неожиданным признанием.
Тоня Матвиенко неожиданно раскрыла тайну, которую хранила в себе с 19 лет.В тот день 19-летняя Матвиенко попала на прием к детскому врачу с полуторагодовалой дочкой Ульяной.В разговоре с Поляковой Тоня решила не раскрывать имя врача-насильника, потому что не хочет осуждения.
В откровенной беседе с Поляковой Антонина призналась, что в 1999 году ее хотел изнасиловать один из детских врачей столичной клиники Охматдет.
Певица Тоня Матвиенко / instagram.com/tonya_matvienko
Он меня прижал и сказал: «Ну ты же нагуляла». 1999 год, телефонов нет, все были на даче, некому позвонить, – рассказывает Тоня. – И он себе решил, что я такая глупая малолетка, родила, потому что лазила где-то. Он сказал: «Если не пойдешь, то я твоему ребенку сделаю проблемы».
Певица Тоня Матвиенко / instagram.com/tonya_matvienko
Напомним,