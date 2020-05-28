Тоню Матвиенко пытался изнасиловать врач и угрожал расправой над ее ребенком

Певица Тоня Матвиенко шокировала публику неожиданным признанием.

Во время прямого эфира на странице певицы Оли Поляковой в Инстаграм Тоня Матвиенко неожиданно раскрыла тайну, которую хранила в себе с 19 лет.

В откровенной беседе с Поляковой Антонина призналась, что в 1999 году ее хотел изнасиловать один из детских врачей столичной клиники Охматдет.

Певица Тоня Матвиенко / instagram.com/tonya_matvienko

В тот день 19-летняя Матвиенко попала на прием к детскому врачу с полуторагодовалой дочкой Ульяной.

Он меня прижал и сказал: «Ну ты же нагуляла». 1999 год, телефонов нет, все были на даче, некому позвонить, – рассказывает Тоня. – И он себе решил, что я такая глупая малолетка, родила, потому что лазила где-то. Он сказал: «Если не пойдешь, то я твоему ребенку сделаю проблемы».

Изначально об этом инциденте Матвиенко не хотела никому рассказывать, но одумавшись, – позвонила свекрови. На помощь тут же примчал старший брат будущей певицы.

Певица Тоня Матвиенко / instagram.com/tonya_matvienko

В разговоре с Поляковой Тоня решила не раскрывать имя врача-насильника, потому что не хочет осуждения.

Напомним,