Тоня Матвиенко о реакции отца на ее раннюю беременность: Догулялась!
Эксклюзивно для рубрики «Звездные папы» программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» известная певица Тоня Матвиенко приоткрыла завесу личной жизни.
Все знают ее маму, но и папа у Тони Матвиенко непростой. Петр Гончар на собственном опыте знает, каково это – быть мужем народной артистки Нины Матвиенко и отцом известной певицы. Мужчина признается – привык к такой жизни и находит в ней кучу плюсов. Дочь любит, но был нелегкий момент, когда мужчина пожалел, что позволял дочери все, чего бы та не пожелала. Потому что когда Тоне исполнилось 17-ть лет, она безумно влюбилась и, по неосторожности, забеременела.
Ну мама сразу очень хорошо отнеслась, а папа такой: «Догулялась!» – вспоминает певица Тоня Матвиенко. – Потом успокоился, пришел, обнял меня, а уже утром мне фреш в постель принес.
Все время говорила мне, что разлюбила и не может так жить, я говорил, что в любое время двери нашего дома открыты,– рассказал отец Тони Матвиенко Петр Гончар.
Я все списываю на любовь. И, мне кажется, здесь только сердце решает, – комментирует Петр Гончар. И добавляет, он знает, как вытащить дочь из непростых ситуаций. – Могу ссориться, когда она падает духом, плачет – вот тогда могу ее ругать. Ну, конечно, как ссорюсь, уговаривая, что надо держаться, переживем, все будет окей. Бывает моментами могу прикрикнуть до истерики.
Певица же замечает – такие ситуации ей часто помогали. И хотя все всегда сравнивают Тоню с ее мамой, Ниной Митрофановной, певица признается – на самом деле она больше похожа на папу. И очень этим гордится!
Напомним,