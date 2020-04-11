Холостяк-10: подробности 6 выпуска – прыжок с парашютом, поцелуи и самый громкий скандал на Церемонии
Экватор проекта СТБ «Холостяк-10» – и страсти накаляются! В 6 выпуске состоялось два индивидуальных свидания и одно групповое.
Несмотря на то, что участницы желают ходить только на индивидуальные свидания, Аня и Даша не огорчились, узнав о групповой встрече. Втроем они отправились ловить рыбу, а после – готовить улов. Холостяку удалось пообщаться с каждой девушкой лично. С Аней они обсуждали прошлые отношения. В разговоре Макс признался, что пережил предательство, прощать которое не готов. А Аня вновь вспомнила отношения, в которых стала жертвой рукоприкладства.
И если с Аней Макс затронул тему прошлого, то с Дашей обсуждал будущее. Холостяк охарактеризовал качества своей идеальной женщины: «Она должна быть доброй, верной, честной, умной и красивой, но это как приятный бонус».
А вот Дане посчастливилось отправиться на индивидуальное свидание. Впервые за всю историю проекта «Холостяк» пара прыгала с парашютом. Несмотря на страх, Дана решилась на отважный шаг, чтобы совершить нечто незабываемое вместе с Холостяком. После приземления в состоянии эмоционального всплеска девушка поцеловала Макса и сравнила прыжок с интимной близостью.
Мне кажется, она, сама того не понимая, старается сохранить картинку сильной и независимой женщины, – отметил Макс. – Свидание проходило немного не так, как я ожидал. Но в любом случае на каждой площадке Олю ожидал сюрприз в виде розы. Каждая роза символизировала какое-то качество, которое я вижу в ней.
Вскоре Оля поняла, что не дает Максу проявить свою обходительность по отношению к ней. Поэтому позволила себе довериться мужчине и пропустить его вперед.
Нужно быть женщиной и расслабляться. Можно и нужно доверять! И пусть я не умею быть слабой, – призналась Оля. – Но для меня было очень важно услышать от Макса слова поддержки.
В 6 выпуске ни одна участница не покинула проект. Макс пообещал уже на следующей неделе поговорить с каждой лично. Что ждет их дальше – смотрите в 7 выпуске реалити «Холостяк-10» на СТБ в пятницу, в 19:00!
Напомним,