Холостяк-10: подробности 6 выпуска – прыжок с парашютом, поцелуи и самый громкий скандал на Церемонии

11 апреля 2020 23:00 Юлия Крутиева
Холостяк-10: подробности 6 выпуска – прыжок с парашютом, поцелуи и самый громкий скандал на Церемонии
Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)
пресс-служба канала СТБ

Экватор проекта СТБ «Холостяк-10» – и страсти накаляются! В 6 выпуске состоялось два индивидуальных свидания и одно групповое.

Читайте такжеОлег Винник рассказал о традиции на Пасху, которую "забрал с собой из детства"
Впервые за всю историю проекта на свидании прыгнули с парашютом. Но на этом экстрим не закончился. Кто получил несчитанное количество роз от Макса? И из-за кого девушки устроили самую громкую Церемонию?

Несмотря на то, что участницы желают ходить только на индивидуальные свидания, Аня и Даша не огорчились, узнав о групповой встрече. Втроем они отправились ловить рыбу, а после – готовить улов. Холостяку удалось пообщаться с каждой девушкой лично. С Аней они обсуждали прошлые отношения. В разговоре Макс признался, что пережил предательство, прощать которое не готов. А Аня вновь вспомнила отношения, в которых стала жертвой рукоприкладства. 

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020) / пресс-служба канала СТБ

И если с Аней Макс затронул тему прошлого, то с Дашей обсуждал будущее. Холостяк охарактеризовал качества своей идеальной женщины: «Она должна быть доброй, верной, честной, умной и красивой, но это как приятный бонус».

А вот Дане посчастливилось отправиться на индивидуальное свидание. Впервые за всю историю проекта «Холостяк» пара прыгала с парашютом. Несмотря на страх, Дана решилась на отважный шаг, чтобы совершить нечто незабываемое вместе с Холостяком. После приземления в состоянии эмоционального всплеска девушка поцеловала Макса и сравнила прыжок с интимной близостью. 

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020) / пресс-служба канала СТБ

Читайте такжеНашла кольцо в Киндере: звезда Первых ласточек о предложении руки и сердца
На второе индивидуальное свидание наконец-то посчастливилось пойти Оле. Встреча прошла в веревочном парке. Смелая Оля приняла всю отвагу на себя и без какой-либо сложности прошла все этапы.

Мне кажется, она, сама того не понимая, старается сохранить картинку сильной и независимой женщины, – отметил Макс. – Свидание проходило немного не так, как я ожидал. Но в любом случае на каждой площадке Олю ожидал сюрприз в виде розы. Каждая роза символизировала какое-то качество, которое я вижу в ней.

Вскоре Оля поняла, что не дает Максу проявить свою обходительность по отношению к ней. Поэтому позволила себе довериться мужчине и пропустить его вперед.

Нужно быть женщиной и расслабляться. Можно и нужно доверять! И пусть я не умею быть слабой, – призналась Оля. – Но для меня было очень важно услышать от Макса слова поддержки.

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020) / пресс-служба канала СТБ
Девушка вернулась на виллу с охапкой белых цветов и заветной красной розой от Макса.

Читайте такжеВід пацанки до панянки-4: участница шокировала снимком с кровоподтеками, ссадинами и синяками
Неожиданно для всех завершение шестой недели стало самым громким и скандальным за весь сезон! Во время Церемонии роз все девушки получили цветы, последний выбор был между Аней и Дашей. Холостяк вручил цветок Ане, а Дашу предложил провести. Однако не домой, а к бассейну. Макс услышал пожелание участницы искупаться и решил его реализовать. Вечер закончился страстным поцелуем, который неожиданно увидели остальные девушки.

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020) / пресс-служба канала СТБ
Несмотря на скандальное завершение Церемонии, Даша осталась с розой. А соперницы – со слезами, обидами и непониманием.

В 6 выпуске ни одна участница не покинула проект. Макс пообещал уже на следующей неделе поговорить с каждой лично. Что ждет их дальше – смотрите в 7 выпуске реалити «Холостяк-10» на СТБ в пятницу, в 19:00!

Напомним, 

Облако тегов

СТБ новости телешоу Холостяк-10 Макс Михайлюк

Материалы по теме

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 7 выпуске от 11.04.2020
Новости

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 7 выпуске от 11.04.2020
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)
Телешоу

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)
Гороскоп на 12 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 12 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Холостяк-10: подробности 6 выпуска – прыжок с парашютом, поцелуи и самый громкий скандал на Церемонии
Новости

Холостяк-10: подробности 6 выпуска – прыжок с парашютом, поцелуи и самый громкий скандал на Церемонии

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)
Больше не в моде: 4 варианта маникюра, о котором стоит забыть

Больше не в моде: 4 варианта маникюра, о котором стоит забыть
ТОП-5 жиросжигающих продуктов, которые стоит добавить в свой рацион

ТОП-5 жиросжигающих продуктов, которые стоит добавить в свой рацион
Холостяк-10: кто покинул шоу в 6 выпуске от 10.04.2020

Холостяк-10: кто покинул шоу в 6 выпуске от 10.04.2020

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)
Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)

Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 06.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 06.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK