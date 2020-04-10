С понедельника, 13 апреля, в 21:00 на канале «Украина» стартует показ 16-серийной детективной мелодрамы «Консультант».

В центре сюжета мелодрамы «Консультант» оказываются работники криминалистического отдела управления полиции. Им под силу раскрыть самые запутанные преступления. Руководит следственной группой майор Анна Воскресенская – сильная и отчаянная в работе женщина, которой совершенно не везет в личной жизни. Пережив предательство любимого человека, ей предстоит столкнуться с ним много лет спустя, когда он придет работать в полицию в качестве консультанта.

Мы собрали для вас самые интересные факты о том, как проходили съемки этого сериала и с какими сложностями пришлось столкнуться его создателям.

Факт 1

Главную роль в картине исполнил актер Алексей Морозов. Его герой – криминалист Борис Крылов, которого из-за нестандартных и парадоксальных методов раскрытия запутанных дел прозвали украинским Шерлоком Холмсом. Личная драма вынудила Крылова уйти из полиции. В результате страшного ДТП гибнет его отец, а сам он получает тяжелые травмы. Борис уверен, что авария – это заранее спланированное убийство, поэтому решает вернуться к работе в полиции, чтобы провести собственное расследование и выяснить правду.

Консультант: 7 интересных фактов о новом сериале на канале Украина / пресс-служба канала Украина

Воплощая эту роль, большую часть времени на съемочной площадке артист находился в инвалидной коляске. Алексей очень ответственно подошел к подготовке к проекту и самостоятельно разрабатывал пластику своего героя. А во время съемок настолько вжился в роль Крылова, что даже приступив к работе над другим проектом, в кадре продолжал хромать.

Факт 2

Консультант: 7 интересных фактов о новом сериале на канале Украина / пресс-служба канала Украина

Украинского актера и певца Артура Логая зрители увидят в роли оперативника Александра Щура, который умеет ладить с людьми, что ему особенно помогает в работе. Александр – счастливый отец и является полной противоположностью своего напарника Виктора Кержнера, который из-за своего характера переживает ряд событий в личной жизни. Артист признается, что работа над картиной запомнилась ему не только прекрасной атмосферой на площадке, но и насыщенными съемками, хотя были сцены, когда что-то пошло не по плану.

В первый съемочный день мы с Димой Соловьевым, который сыграл Кержнера, должны были открыть дверь в квартиру, закрытую на цепочку, – вспоминает актер. – Цепочка была прикручена всего на два шурупа и мне нужно было ее сорвать. Но хозяйка квартиры очень переживала, что ей сломают дверь. Ее успокаивали режиссер, художники-постановщики, реквизиторы, говорили, что что поставят новую защелку и никто даже не заметит. Камера, мотор, начали – дергаю дверь, вырывается цепочка, забегаю в квартиру и в этот момент слышу дичайший грохот за своей спиной.

Оказывается, дверь вырвало из петель, и она упала назад в подъезд. Неожиданную поломку создатели картины, конечно же, устранили и возместили женщине ущерб.

Факт 3

Но вот если дверь починить удалось, то автомобили, которые задействовали для съемок, пришлось разбить. Хотя уже не случайно, а по сюжету.

Консультант: 7 интересных фактов о новом сериале / пресс-служба канала Украина

В нашем сериале основной упор идет на детектив, но не обошлось и без экшена, – рассказывает режиссер-постановщик Олег Туранский. – Все погони и врезающиеся машины созданы не на пост-продакшене, а сделанные вживую трюки с каскадерами. Все эти сцены мы тщательно продумывали. Например, разбили два автомобиля – грузовой и легковой. Безопасность превыше всего, так что сложностей при их постановке не возникло.

Факт 4

Не было особых сложностей, по словам артистов, и при съемках с животными. Поскольку следователи часто привлекают к поиску доказательств или тел жертв собак, то в кадре их появится много. А еще были съемки на конюшне, которые дались Дмитрию Соловьеву, исполнителю роли капитана Кержнера, ой как непросто.

Я очень люблю животных, хотя у меня аллергия практически на всех. Но я не могу себя сдержать, чтобы не вступить с ними в тактильный контакт, за что иногда приходится поплатиться, – говорит Дмитрий Соловьев. – Когда мы снимали на конюшне, я провел в ангаре с лошадьми буквально полчаса. Гладил, общался с ними, снимал на видео. Через час у меня отекли глаза, налились кровью, стало тяжело дышать. Хотели вызвать скорую, но слава Богу не пришлось.

Консультант: 7 интересных фактов о новом сериале на канале Украина / пресс-служба канала Украина

Чтобы оказать актеру помощь, съемки остановили. Промывали глаза, дали выпить противоаллергические таблетки. К счастью, все обошлось, и команда проекта смогла вернуться к съемкам.

Факт 5

Многих актеров зрители увидят в новых, несвойственных им амплуа. Например, Павел Вишняков, который обычно играет положительных персонажей, из-за неразделенной любви превратится в настоящего психопата. Из-за отказа любимой женщины его герой Голубев, переживший в детстве глубокие травмы, буквально слетает с катушек. Артист отметил, что самой сложной для него оказалась финальная сцена, где ему нужно было изобразить одновременно и любовь, и ненависть.

А актриса Алина Сергеева, которая хорошо знакома зрителям по ролям чувственных и женственных барышень, на экране предстанет в роли майора полиции Анны Воскресенской. По словам артистки, ей действительно не просто давались сцены в кабинетах, где идет следовательская рутина.

Консультант: 7 интересных фактов о новом сериале на канале Украина / пресс-служба канала Украина

Я актриса, которой очень важно, чтобы в сцене происходило нечто человеческое между персонажами. Это моя территория и я понимаю, что с этим делать, – отмечает Алина. – А в профессии следователя я увидела много формальных вещей. Допросы, изучение материалов, совещания… Когда мне нужно смотреть в протокол и очень сильно интересоваться материалом, который извлекли из-под ногтей жертвы, изучить химический состав, отследить местонахождение человека в конкретное время, «а эксперты сказали», «а вскрытые показало», «а патологоанатом утверждает»… Но режиссер помогал мне отыскать интерес и в этих сценах.

Факт 6

Специально для съемок в огромном павильоне создали декорации криминалистического отдела управления полиции. Кабинеты, комната для допросов, лаборатория – зрители смогут узнать мельчайшие подробности о специфике работы криминалистов. А еще киношники соорудили морг, ведь часто именно вскрытия помогают следователям докопаться до сути преступления.

Консультант: 7 интересных фактов о новом сериале на канале Украина / пресс-служба канала Украина

Факт 7

Консультант: 7 интересных фактов о новом сериале на канале Украина / пресс-служба канала Украина

Многосерийный фильм «Консультант» слегка перекликается с другим детективным сериалом компании Star Media «Спецы», в котором Алексей Морозов также исполнил главную роль. Однако режиссер сериальной новинки Олег Туранский убеждает, что у них получилось совершенно другое кино – не продолжение «Спецов», а автономный, полноценный проект.

Схожесть проявляется только в специфике работы криминалистов. Но «Консультант» – это сериал с другой историей, с горизонталью главных героев. И, конечно, мы следим за взаимоотношениями между главными героями – следователя Анны Воскресенской с сыном, с мужчиной, которого она любит, с теми, кто проявляет к ней симпатию. Так что будем наблюдать за ее личной жизнью на фоне детективных расследований,

– подытоживает режиссер.

Смотрите премьеру новой детективной мелодрамы «Консультант» с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале «Украина».