Звезда Первых ласточек о предложении руки и сердца: Нашла кольцо в Киндере

11 апреля 2020 12:00 Юлия Крутиева
Звезда Первых ласточек о предложении руки и сердца: Нашла кольцо в Киндере
Актеры сериала Первые ласточки
пресс-служба Нового канала

На «Первых ласточках» – свадебный бум! Совсем недавно женился актер Максим Самчик, исполнивший роль Феди, а теперь к свадьбе готовится Маша Смолякова.

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В сериале Первые ласточки Нового канала она сыграла роль Полины – старшеклассницы, покончившей жизнь самоубийством. Реальная жизнь девушки складывается куда положительней: она успешно строит карьеру актрисы, а недавно получила предложение руки и сердца от своего парня Александра. Как это было, Маша рассказала Новому каналу.

Началась история с того, что мы с парнем долго думали, что подарить друг другу на Новый год. Мы вместе уже почти два года, и нам сложно определяться с подарками друг для друга, – объяснила актриса. – Накануне Нового года я ему сказала: «Было бы классно, если бы ты сделал мне предложение», а он промолчал. Меня это даже немного обидело – почему он проигнорировал эту фразу? Неужели не хочет свадьбы? А через несколько дней Саша начал расспрашивать, какие кольца мне нравятся.

пресс-служба
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Хотя в тот момент Маша и начала догадываться, какой подарок ждет ее на Новый год, предложение все равно стало для нее сюрпризом.

Свой новогодний подарок я открывала последней. Это было жестяная коробка, внутри которой лежали часы, которые сделал мой парень. А рядом – киндер-сюрприз, в котором три детских игрушечных кольца и помолвочное кольцо, – рассказала актриса сериала Нового канала. – У меня был такой шок! В итоге получилось, что я подарила Саше набор инструментов, а он мне сделал предложение.

пресс-служба
Первое время Смолякова думала, что сама заставила парня предложить ей выйти замуж, но он убедил девушку в обратном.

Я до последнего надеялась, что он сделал предложение не потому, что я об этом попросила. В итоге оказалось, что хотел это сделать уже давно, просто никак не мог найти повод, а мои слова его вдохновили,
– подытожила Маша.

Статусом невесты девушка успеет насладиться сполна – отмечать свадьбу пара будет аж через полтора года. Так что возлюбленные успеют подготовиться к церемонии своей мечты и организовать идеальный праздник для себя и своих родных.

Напомним,  

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