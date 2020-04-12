Секрет красоты Алены Винницкой: певица рассказала об уходе за лицом и телом

12 апреля 2020 20:00 Юлия Крутиева
Секрет красоты Алены Винницкой: певица рассказала об уходе за лицом и телом
Певица и телеведущая Алена Винницкая
instagram.com/alenavinnitskaya

Ведущая канала «Украина» Алена Винницкая призналась, что никогда не обращалась к услугам пластического хирурга.

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Своими секретами красоты Алена Винницкая поделилась в прямом эфире в Инстаграм программы «Зірковий шлях». Ведущая рассказала, что предпочитает пластическим операциям массаж лица.

Я не делала пластических операций, и пока, надеюсь, что до этого не дойдет, потому что я любитель экоподхода к телу и к лицу. Я уже много и давно изучаю всевозможные массажи лица и самомассажи. Этой информации много в инстаграме. Что касается ухода за лицом, то я уже несколько лет отказалась от кремов. Я пользуюсь легкими сыворотками, маслами. Нужно искать хорошие, качественные и легкие масла, которые хорошо впитываются и не создают пленку на лице. Я лично заказываю такое масло у девочки, которая делает его сама в Лос-Анджелесе. Она его делает по рецепту знаменитой травницы в Лос-Анджелесе, у которой голливудские звезды заказывают этот волшебный эликсир. Вот такие у меня уходы, незамысловатые. Еще очень люблю мыло ручной работы.

Певица и телеведущая Алена Винницкая / instagram.com/alenavinnitskaya
Ведущая заявила, ей не по вкусу выкладывать в интернете свои тренировки, но спорт занимает важное место в ее жизни.

По поводу сохранения фигуры в хорошей форме, нужно немного физкультуры. Но, конечно, без питания здесь никуда вы не денетесь. А я увлекаюсь питанием. Это мое хобби. Я очень много прочла и практиковала. Кем я только ни была. И сыроедом, и веганом. Я однажды довела себя до такого состояния, что весила чуть ли не 46 кг, когда несколько месяцев просидела на сыроедении.

Напомним, 

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