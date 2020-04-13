Від пацанки до панянки-4: участницы реалити приставали к Тарасу Тополе

13 апреля 2020 14:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: участницы реалити приставали к Тарасу Тополе
Певец Тарас Тополя
пресс-служба Нового канала

Участницы реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» флиртовали с фронтменом группы «Антитіла».

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Девятая неделя в Школе леди был посвящена теме лидерства. И начали ее «пацанки» с конференции, на которой каждая из них сделала доклад.

У меня было что-то о феминистках и суфражистках, – рассказывает участница «Від пацанки до панянки», Катя #Канарейка Устинова. – О том, что мужчины думают, будто они сильнее. Но это далеко не так. Вот, например, когда я выпью бутылку водки, то спокойно иду спать. А мужчины могут сидеть и плакать.

Участницы проекта «Від пацанки до панянки-4» / пресс-служба Нового канала
Я рассказывала, что мешает людям достичь цели, – говорит еще одна героиня реалити Нового канала, Евгения #Батюшка Мазур. – И решила привести в пример себя, чтобы слушателей зацепило. Призналась, что пропустила вступительные экзамены в университет, потому что была под кайфом. Когда я говорила, то видела, что им интересно. Они смотрели на меня, задавали вопросы.

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Но больше всего внимание «пацанок» привлекли присутствующие на конференции звездные слушатели.

Был телеведущий Андрей Кише, – перечисляет Катя #Канарейка Устинова, – Он немного похож на индуса и на парня, которого можно развести. Думаю, что я бы быстро его развела. Была диджей Нана, у которой фантастически прямой нос. Я даже сделала ей об этом комплимент. Но больше всего мое внимание привлек Тарас Тополя из группы «Антитіла».

«Пацанка» даже села рядом с музыкантом, чтобы лично с ним познакомиться.

Я спросила, как его дела, – признается Катя #Канарейка. – Сказала, что мне очень нравятся его песни. И пыталась незаметно посмотреть на его руку, чтобы проверить, действительно ли он женат. Но все-таки, к сожалению, женат.

Певец Тарас Тополя / пресс-служба Нового канала
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Приглянулся фронтмен «Антитіл» и еще одной участнице «Від пацанки до панянки» – Виктории #Боксерше Алехиной. Хотя девушка это всячески отрицала.

Я не флиртовала с ним, – пояснила она. – Просто во время доклада, когда зашла речь, сказала, что он ничего такой. Это не флирт, а комплимент.

Фронтмен группы "Антитела" прокомментировал ухаживания пацанок.

Единственные ухаживания, на которые я реагирую, – это ухаживания моей жены. Также делает и она. И вот уже скоро 10 лет, как мы ухаживаем только друг за другом. И довольно успешно. Родили двоих детей. Воспитываем их с радостью и добросовестно. Но ухаживания «пацанок» засчитываются, как тренировка. Они не достигли своего результата. Но обязательно достигнут на ком-то другом. Хотя женатые мужчины не всегда не реагируют на ухаживания. Иногда бывает совсем по-другому. Но это не моя история. Поэтому всем желаю удачи в поиске себя, своего места в этой жизни, второй половинки и большой любви.

Как прошла конференция и знакомство с украинскими селебритиз? Смотрите уже сегодня, 13 апреля, в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале и на нашем сайте TV.UA!

Напомним, 

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