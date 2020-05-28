Від пацанки до панянки-4: участницы дали несколько "плохих" советов, как открыть вино без штопора

Эксклюзив 28 мая 2020 19:10 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: участницы дали несколько
Від пацанки до панянки 4 сезон Юлия Чигринец
пресс-служба Нового канала

Это сейчас участницы реалити Від пацанки до панянки-4 (Новый канал) избавились почти от всех вредных привычек, а раньше ни один день девушек не проходил без алкоголя или сигарет.

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Для TV.UA "пацанки" сделали исключение и дали несколько плохих советов, как, к примеру, открыть бутылку с алкоголем без штопора. Например, Вика #Синяк Кошутина легко откроет пиво зубами.

Девушки с проекта были в восторге от одного моего таланта – только я могла открыть пиво зубами (смеется). А чтобы откупорить, к примеру, вино, нужно нагреть бутылку. Если же не хочешь заморачиваться, просто сбиваешь "горлышко".

Від пацанки до панянки 4 сезон Вика #Синяк Кошутина / пресс-служба Нового канала

Где Юля #Бандитка Чигринец, там все открыто само собой.

Если честно, то я не знаю. Потому что везде, куда бы я не приходила, алкоголь уже был открытым. И лишних усилий я не прилагала.

Зубная щетка Алине #Двезвезды Шевченко нужна не только для зубов.

Когда хотелось выпить вина, а штопора под рукой не находилось, я бежала в магазин за зубной щеткой и вдавливала пробку внутрь бутылки. Мой лайфхак.

Від пацанки до панянки 4 сезон Алина #Две звезды Шевченко / пресс-служба Нового канала

Евгения #Батюшка Мазур била изо всех сил бутылкой о стену.

Я пользовалась таким же методом, как Алина #Двезвезды – проталкивала пробку чем-то внутрь. Или же есть еще один способ – снимаешь обувь, запихиваешь туда бутылку и бьешь о стену. Поверьте, это помогало.

Напомним,

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