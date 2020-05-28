Від пацанки до панянки-4: участницы дали несколько "плохих" советов, как открыть вино без штопора
Это сейчас участницы реалити Від пацанки до панянки-4 (Новый канал) избавились почти от всех вредных привычек, а раньше ни один день девушек не проходил без алкоголя или сигарет.
Девушки с проекта были в восторге от одного моего таланта – только я могла открыть пиво зубами (смеется). А чтобы откупорить, к примеру, вино, нужно нагреть бутылку. Если же не хочешь заморачиваться, просто сбиваешь "горлышко".
Где Юля #Бандитка Чигринец, там все открыто само собой.
Если честно, то я не знаю. Потому что везде, куда бы я не приходила, алкоголь уже был открытым. И лишних усилий я не прилагала.
Зубная щетка Алине #Двезвезды Шевченко нужна не только для зубов.
Когда хотелось выпить вина, а штопора под рукой не находилось, я бежала в магазин за зубной щеткой и вдавливала пробку внутрь бутылки. Мой лайфхак.
Евгения #Батюшка Мазур била изо всех сил бутылкой о стену.
Я пользовалась таким же методом, как Алина #Двезвезды – проталкивала пробку чем-то внутрь. Или же есть еще один способ – снимаешь обувь, запихиваешь туда бутылку и бьешь о стену. Поверьте, это помогало.
Напомним,