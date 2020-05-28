Ведущая Аферистов в сетях рассказала о своем самом страшном свидании

Ведущая хотела пришибить этого афериста на месте.

Ведущая программы «Аферисты в сетях» и спецпроекта «Аферисты в сетях – вызов принят!» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь до сих пор вспоминает о рабе Виталике.

На днях Елена-Кристина ответила на вопросы своих подписчиков. Один из вопросов задел ведущую за живое: «кого из аферистов вам хотелось пришибить на месте?»

Ведущая Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба Нового канала

В ответе всплыла история 2016 года, главный герой которой… раб Виталик. «Свидание» Виталика и Елены-Кристины закончилось ужасно: ведущую облили зеленкой.

Меня очень взбесил раб Виталик, скажу честно, – рассказала Крис. – И все из-за того, что я не поняла, за что он меня облил зеленкой. Это было настолько неожиданно! Я понимала, что он немножко странный. Но вылить человеку в лицо зеленку – это последний шаг. Я бы никогда в жизни себе такого не позволила! Эта зеленка отмывалась у меня с волос где-то с месяц. Въелась страшно. Поэтому раба Виталика хотелось конкретно прибить. Но ребята его и сами хорошо скрутили на травке.

Напомним,