Ведущая Аферистов в сетях рассказала о своем самом страшном свидании
28 мая 2020 18:00
Ведущая Елена-Кристина Лебедь
instagram.com/elena_kristina_lebed
Ведущая хотела пришибить этого афериста на месте.
Читайте такжеЗвезда сериала Ничто не случается дважды Антон Батырев разводится с женой спустя 9 месяцев бракаВедущая программы «Аферисты в сетях» и спецпроекта «Аферисты в сетях – вызов принят!» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь до сих пор вспоминает о рабе Виталике.
На днях Елена-Кристина ответила на вопросы своих подписчиков. Один из вопросов задел ведущую за живое: «кого из аферистов вам хотелось пришибить на месте?»
Ведущая Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба Нового канала
Меня очень взбесил раб Виталик, скажу честно, – рассказала Крис. – И все из-за того, что я не поняла, за что он меня облил зеленкой. Это было настолько неожиданно! Я понимала, что он немножко странный. Но вылить человеку в лицо зеленку – это последний шаг. Я бы никогда в жизни себе такого не позволила! Эта зеленка отмывалась у меня с волос где-то с месяц. Въелась страшно. Поэтому раба Виталика хотелось конкретно прибить. Но ребята его и сами хорошо скрутили на травке.
Напомним,