Від пацанки до панянки-4: как изменилась жизнь участниц после проекта

29 мая 2020 12:20 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: как изменилась жизнь участниц после проекта
Від пацанки до панянки 4 сезон участницы
пресс-служба Нового канала

Даже неделя пребывания на реалити Від пацанки до панянки-4 помогла исправить поведение девушек.

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Несколько месяцев назад Новый канал показал участниц четвертого сезона «Від пацанки до панянки» настоящими оторвами. Девушки пришли на проект с целым букетом проблем: алкоголь, наркотики, неконтролируемая агрессия и вызывающее поведение. До реалити они зарабатывали себе на жизнь кто воровством, кто распространением наркотиков, кто проституцией и вымогательством. К счастью, судьба свела их с педагогами Школы леди. После обучения участницы не стали леди в классическом понимании этого слова, но кардинально изменили свою жизнь на...

Юля #Бандитка Чигринец занялась благотворительностью

Агрессивная до проекта девушка в Школе леди открылась с совершенно другой стороны. Оказалось, у нее невероятно доброе сердце. На днях Юля провела в соцсетях свой первый марафон доброты, где собрала деньги на нужды детей-сирот.

Меня часто упрекают, что я не изменилась, – признается девушка. – Мол, коротко подстриглась, хожу в спортивном, не делаю себе макияж. В общем, выгляжу как типичная «пацанка». Но я шла на проект не за внешними изменениями. Мне комфортно в том образе, в котором я сейчас нахожусь. А вот душевного покоя очень не хватало. После Школы леди я его обрела и сильно изменилась.

Від пацанки до панянки 4 сезон участница Юля Чигринец / пресс-служба Нового канала

Вика #Боксерша Алехина сменила место жительства

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До проекта у финалистки «Від пацанки до панянки» были натянутые отношения с родными. Во время съемок психолог и педагоги Школы леди помогли Вике найти общий язык с мамой. Еще девушка перестала резать себе руки и решилась на кардинальные изменения в жизни. Она оставила спорт и учебу в родном Краматорске и переехала в Киев. Где сейчас работает на автомойке.

Стыдно ли мне там работать? Мне стыдно сидеть без работы, – признается Вика. – Конечно, я не рассматриваю мытье машин как основной заработок, мои амбиции велики. Я буду развиваться и идти к своей финансовой цели! И кто знает, возможно, в будущем и свою автомойку открою, но это уже будет другая история.

Від пацанки до панянки 4 сезон финалистка Вика Алехина / пресс-служба Нового канала

Влада Роговенко готовится стать мамой

Самая известная участница «Від пацанки до панянки» стоит на пороге кардинально новой жизни. Влада Роговенко после участия в реалити встретила свою любовь. Девушка счастлива в отношениях и планирует связать себя узами брака, а еще готовится стать мамой сыночка в октябре этого года.

Я даже подумать не могла, что этот год станет переходом в новую жизнь, – признается девушка. – С Сашей познакомились в соцсетях. Мы из разных городов, у нас нет ничего общего. Но своим приходом он изменил мою жизнь! Я чувствую его заботу и любовь, и хочу для него быть лучшей версией себя.

Від пацанки до панянки 4 сезон участница Влада Роговенко / пресс-служба Нового канала

Вика #Синяк Кошутина пишет альбом

После проекта cамая эпатажная участница завязала с карьерой веб-модели. Девушка переехала жить к родителям, занялась вокалом, а недавно выпустила свою первую песню.

Она получилась немного не для леди, – улыбается девушка. – Но второй трек будет совершенно другим – лирическим и о любви. Выйдет песня совсем скоро. Летом планирую записать альбом и, надеюсь, меня будут приглашать выступать.

Від пацанки до панянки 4 сезон участница Вика Кошутина / пресс-служба Нового канала

Катюша Большакова обрела семью

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Самой большой победой после проекта девушка считает свои отношения с близкими. Во время съемок реалити она встретилась с братьями, которых не видела 10 лет! Из-за пацанского поведения Кати приемная мать не разрешала ей видеться с сыновьями, но теперь все иначе. У девушки прекрасные отношения с дедушкой и братьями.

После проекта было страшно, потому что нужно было изменить свои привычки, разделить их на правильные и неправильные, понять, от чего нужно отказаться, какие связи разорвать, – рассказывает Катюша. – Самым сложным было понимание, что если ты совершишь ошибку, никто не зайдет и не поругает тебя, тебе придется разбираться самой с последствиями. Я благодарна каждому, кто смог открыть меня с другой стороны. Спасибо, что дали мне большой рывок, и что сейчас я смотрю на свою жизнь по-другому.

Від пацанки до панянки 4 сезон участница Катя Большакова / пресс-служба Нового канала

Катя #Канарейка Устинова планирует жить за границей

До проекта у девушки были серьезные проблемы с алкоголем. После – она с ним завязала. Катя мечтает получить высшее образование и жить за границей.

У меня в Греции подружка держит ресторанчик. Она звала на работу, – говорит девушка. – О переезде я думаю ежедневно. Поскольку никогда не путешествовала, безумно хочу увидеть новые места. Хотелось бы обустроится около моря или океана.

Від пацанки до панянки 4 сезон участница Катя Устинова / пресс-служба Нового канала

Сабина Шейко стала влогером

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Девушка покинула проект одной из первых. Даже за короткое время она изменилась. До реалити Сабина зарабатывала на жизнь телом, а сейчас – блогерством. Она завела видеоблог, в котором рассказывает о новой жизни.

У меня в мечтах – заработать деньги на квартиру и машину, – делится Сабина. – Еще хотелось бы заняться бизнесом, например, открыть небольшую кофейню.

Від пацанки до панянки 4 сезон участница Сабина Шейко / пресс-служба Нового канала

Каким был путь девушек на реалити «Від пацанки до панянки» – смотрите на сайте Нового канала и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,

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