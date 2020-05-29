Від пацанки до панянки-4: как изменилась жизнь участниц после проекта
Даже неделя пребывания на реалити Від пацанки до панянки-4 помогла исправить поведение девушек.
Юля #Бандитка Чигринец занялась благотворительностью
Агрессивная до проекта девушка в Школе леди открылась с совершенно другой стороны. Оказалось, у нее невероятно доброе сердце. На днях Юля провела в соцсетях свой первый марафон доброты, где собрала деньги на нужды детей-сирот.
Меня часто упрекают, что я не изменилась, – признается девушка. – Мол, коротко подстриглась, хожу в спортивном, не делаю себе макияж. В общем, выгляжу как типичная «пацанка». Но я шла на проект не за внешними изменениями. Мне комфортно в том образе, в котором я сейчас нахожусь. А вот душевного покоя очень не хватало. После Школы леди я его обрела и сильно изменилась.
Вика #Боксерша Алехина сменила место жительства
Стыдно ли мне там работать? Мне стыдно сидеть без работы, – признается Вика. – Конечно, я не рассматриваю мытье машин как основной заработок, мои амбиции велики. Я буду развиваться и идти к своей финансовой цели! И кто знает, возможно, в будущем и свою автомойку открою, но это уже будет другая история.
Влада Роговенко готовится стать мамой
Самая известная участница «Від пацанки до панянки» стоит на пороге кардинально новой жизни. Влада Роговенко после участия в реалити встретила свою любовь. Девушка счастлива в отношениях и планирует связать себя узами брака, а еще готовится стать мамой сыночка в октябре этого года.
Я даже подумать не могла, что этот год станет переходом в новую жизнь, – признается девушка. – С Сашей познакомились в соцсетях. Мы из разных городов, у нас нет ничего общего. Но своим приходом он изменил мою жизнь! Я чувствую его заботу и любовь, и хочу для него быть лучшей версией себя.
Вика #Синяк Кошутина пишет альбом
После проекта cамая эпатажная участница завязала с карьерой веб-модели. Девушка переехала жить к родителям, занялась вокалом, а недавно выпустила свою первую песню.
Она получилась немного не для леди, – улыбается девушка. – Но второй трек будет совершенно другим – лирическим и о любви. Выйдет песня совсем скоро. Летом планирую записать альбом и, надеюсь, меня будут приглашать выступать.
Катюша Большакова обрела семью
После проекта было страшно, потому что нужно было изменить свои привычки, разделить их на правильные и неправильные, понять, от чего нужно отказаться, какие связи разорвать, – рассказывает Катюша. – Самым сложным было понимание, что если ты совершишь ошибку, никто не зайдет и не поругает тебя, тебе придется разбираться самой с последствиями. Я благодарна каждому, кто смог открыть меня с другой стороны. Спасибо, что дали мне большой рывок, и что сейчас я смотрю на свою жизнь по-другому.
Катя #Канарейка Устинова планирует жить за границей
До проекта у девушки были серьезные проблемы с алкоголем. После – она с ним завязала. Катя мечтает получить высшее образование и жить за границей.
У меня в Греции подружка держит ресторанчик. Она звала на работу, – говорит девушка. – О переезде я думаю ежедневно. Поскольку никогда не путешествовала, безумно хочу увидеть новые места. Хотелось бы обустроится около моря или океана.
Сабина Шейко стала влогером
У меня в мечтах – заработать деньги на квартиру и машину, – делится Сабина. – Еще хотелось бы заняться бизнесом, например, открыть небольшую кофейню.
Каким был путь девушек на реалити «Від пацанки до панянки» – смотрите на сайте Нового канала и на нашем сайте TV.UA.
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