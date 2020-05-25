Холостяк-10: победительница шоу Даша Ульянова позировала топлес с кольцом от Макса
10 сезон романтического реалити Холостяк закончился, и все телезрители с нетерпением ждут Пост-шоу. Жизнь после проекта.
В одном из постов Даша поблагодарила подписчиков за такую активность и поддержку, а также отметила, что надеется остаться для них интересной и за рамками проекта. Свою публикацию Ульянова сопроводила пикантным фото.
В кадре возлюбленная Макса Михайлюка предстала топлес, прикрывая грудь руками, но демонстрируя колечко, которое ей вручил Холостяк в финале.
Хотела написать длинный пост о победе, но кроме как слов благодарности ничего не хочу говорить! Спасибо за ваше внимание и слова, которые до сих пор приходят беспрерывно в мой Директ.
Позже Даша разместила в своем микроблоге еще несколько снимков, где также демонстрирует подарок Макса.
Фотки с колечком должны быть разными,– прокомментировала Ульянова.
Напомним,
- Наталья Могилевская восхитила образом в откровенном платье.
- Від пацанки до панянки-4: вальс, признание в любви к дворецкому и золотая брошка победительницы.