Холостяк-10: победительница шоу Даша Ульянова позировала топлес с кольцом от Макса

25 мая 2020 18:00 Юлия Крутиева
Холостяк-10: победительница шоу Даша Ульянова позировала топлес с кольцом от Макса
Холостяк 10 сезон Макс Михайлюк и Даша Ульянова
пресс-служба канала СТБ

10 сезон романтического реалити Холостяк закончился, и все телезрители с нетерпением ждут Пост-шоу. Жизнь после проекта.

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В финале шоу Холостяк-10 главный герой Макс Михайлюк вручил заветное кольцо и признался в любви девушке из Кривого Рога Даше Ульяновой. Неудивительно, что сейчас Инстаграм победительницы проекта просто разрывают фолловеры своими сообщениями и комментариями.

В одном из постов Даша поблагодарила подписчиков за такую активность и поддержку, а также отметила, что надеется остаться для них интересной и за рамками проекта. Свою публикацию Ульянова сопроводила пикантным фото.

В кадре возлюбленная Макса Михайлюка предстала топлес, прикрывая грудь руками, но демонстрируя колечко, которое ей вручил Холостяк в финале.

Холостяк 10 сезон победительница Даша Ульянова голая / instagram.com/dasha_ulyanovaa

Хотела написать длинный пост о победе, но кроме как слов благодарности ничего не хочу говорить! Спасибо за ваше внимание и слова, которые до сих пор приходят беспрерывно в мой Директ.

Позже Даша разместила в своем микроблоге еще несколько снимков, где также демонстрирует подарок Макса.

Фотки с колечком должны быть разными,
– прокомментировала Ульянова.

Холостяк 10 сезон победительница Даша Ульянова / instagram.com/dasha_ulyanovaa

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В комментариях подписчики выдвинули предположение, что Даша и Макс уже не вместе. Однако это всего лишь слухи, а всю правду мы сможем узнать уже в эту пятницу, 29 мая, в пост-шоу проекта «Холостяк-10».

Напомним, 

 

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