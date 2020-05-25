Від пацанки до панянки-4: как изменилась директор Школы леди после общения с "пацанками"

Эксклюзив 25 мая 2020 12:30 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: как изменилась директор Школы леди после общения с
Від пацанки до панянки 4 сезон Татьяна Мокриди
пресс-служба

Татьяна Мокриди, директор Школы леди в реалити Від пацанки до панянки (Новый канал), показала, как повлияло на нее знакомство со строптивыми ученицами.

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Элегантное платье или классический костюм – неужели в таком образе директора Школы леди мы больше не увидим? В своем Instagram Татьяна Мокриди выставила шутливое фото, на котором она – в спортивной кофте с капюшоном. И подписала, мол, так на нее повлияли ее подопечные «пацанки».

Мама, ты такой крутой директор Школы «пацанок» в этой кофте, – сказали дочери. – Не «пацанок», а леди, – уточнила я.

Від пацанки до панянки 4 сезон директор Татьяна Мокриди / пресс-служба Нового канала
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Также Татьяна Мокриди отметила, что «одежда – это лишь обертка». Поэтому задачей Школы леди в этом году было не поставить «пацанок» на каблуки и одеть в платья, а изменить их внутренне и помочь наладить жизнь.

Від пацанки до панянки 4 сезон директор Татьяна Мокриди / пресс-служба Нового канала
Кому это удалось лучше всех? Узнаем уже сегодня, 25 мая. В 19:00 Новый канал покажет финал четвертого сезона «Від пацанки до панянки».

Напомним,

 

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