Холостяк-10: финалистка шоу Дана высказалась о выборе Макса
24 мая 2020 17:00
Холостяк 10 сезон финалистка Дана Оханська
пресс-служба канала СТБ
В минувшую пятницу состоялся финал самого романтического проекта весны Холостяк-10.
Читайте такжеВід пацанки до панянки-4: Юля Чигринец объяснила, почему отдала свой шанс попасть в финал соперницамТелезрители наконец узнали, к кому же из двух финалисток – Даны и Даши – главный герой Макс Михайлюк испытывает чувства. Продолжить отношения уже вне проекта пилот решил с Дашей Ульяновой и Кривого Рога.
А вот со второй участницей Максу пришлось попрощаться.
Моя душа говорит тебе «прости»... Спасибо тебе за все. Ты замечательная, Даночка..– сказал при прощании Макс.
Холостяк 10 сезон финалистка Дана Оханська и Макс / пресс-служба канала СТБ
Хай буде щасливий просто. І все буде добре в нього... Я дійсно так хочу. Я дійсно не тримаю образи. І поважаю рішення. Приходиш ти в ресторан. Тобі дають меню. І в ньому 2 страви: проста і зрозуміла яєчня та щось абсолютно нове з незнайомими тобі інгрідієнтами... Хтось обирає яєчню. Щоб не заморочуватися. І це нормальний вибір. Ну і нічого, що вже таких яєчень мільйон разів в житті «куштував». Зате перевірено і надійно. Рано чи пізно, може, і набридне одне і те ж саме, але нехай... А от гурман обов’язково зробить інший вибір. Для нього - все найкраще, найпікантніше та найособливіше.
Холостяк 10 сезон финалистка Дана Оханська и Макс / пресс-служба канала СТБ
Напомним,