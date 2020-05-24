Холостяк-10: финалистка шоу Дана высказалась о выборе Макса

24 мая 2020 17:00 Юлия Крутиева
Холостяк-10: финалистка шоу Дана высказалась о выборе Макса
Холостяк 10 сезон финалистка Дана Оханська
пресс-служба канала СТБ

В минувшую пятницу состоялся финал самого романтического проекта весны Холостяк-10.

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Телезрители наконец узнали, к кому же из двух финалисток – Даны и Даши – главный герой Макс Михайлюк испытывает чувства. Продолжить отношения уже вне проекта пилот решил с Дашей Ульяновой и Кривого Рога.

А вот со второй участницей Максу пришлось попрощаться.

Моя душа говорит тебе «прости»... Спасибо тебе за все. Ты замечательная, Даночка..
 – сказал при прощании Макс.⁣⁣

Холостяк 10 сезон финалистка Дана Оханська и Макс / пресс-служба канала СТБ
На своей странице в Инстаграм Дана прокомментировала выбор Холостяка. Девушка призналась, что не держит зла на Макса и пожелала ему счастья. А вот победительницу Дашу сравнила с яичницей.

Хай буде щасливий просто. І все буде добре в нього... Я дійсно так хочу. Я дійсно не тримаю образи. І поважаю рішення. Приходиш ти в ресторан. Тобі дають меню. І в ньому 2 страви: проста і зрозуміла яєчня та щось абсолютно нове з незнайомими тобі інгрідієнтами...⁣⁣ Хтось обирає яєчню. Щоб не заморочуватися. І це нормальний вибір. Ну і нічого, що вже таких яєчень мільйон разів в житті «куштував». Зате перевірено і надійно. Рано чи пізно, може, і набридне одне і те ж саме, але нехай...⁣⁣ А от гурман обов’язково зробить інший вибір. Для нього - все найкраще, найпікантніше та найособливіше.

Холостяк 10 сезон финалистка Дана Оханська и Макс / пресс-служба канала СТБ
Не пропустите, уже 29 мая в эфир выйдет пост-шоу проекта, где мы узнаем, как сложилась жизнь участниц после реалити, а также остались ли вместе Макс и Даша, и много других интересных подробностей из личной жизни участников предыдущих сезонов.

Напомним,

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