Холостяк-10: подробности финала – заветное кольцо, признание любви к Даше и разбитое сердце Даны
В пятницу, 22 мая, на СТБ состоялся финальный выпуск романтического реалити Холостяк-10, в котором главный герой Макс Михайлюк сделал решающий выбор и вручил заветное кольцо той единственной.
Я помню нашу первую встречу, как волновался я, и как волновалась ты. Помню наши ночи и звезды. Ты радовала меня своей инициативой и вниманием. Я замечал, что ты раскрываешься все больше и больше. Признаюсь, иногда мне казалось, что за всей инициативой стоит план. Но я хотел бы, чтобы моя девушка действовала без подготовки. Позволяла себе простую спонтанность,– говорил Холостяк Дане.
Сегодня моя душа говорит тебе: «Прости»,– заключил главный герой.
Мне лишь жаль, что я не смогла тебе полностью раскрыться. Но я все делала от души, ничего не планируя. Я всегда видела в тебе тебя. И все мои чувства, которые возникали, они были к тебе. Хочу, чтобы ты был счастлив. И спасибо за нашу историю,– сказала девушка.
Избранницей Холостяка стала Даша! Главный герой отметил, что помнит каждую встречу с момента их знакомства. На Первой вечеринке участница проявила себя с изящной, сексуальной и грациозной стороны, станцевав с лентой.
Мы часто боимся говорить первыми, ведь не хотим быть непонятыми. Признаюсь, до проекта этот страх был и у меня. Но благодаря нашим с тобой свиданиям я поборол его. Идя на этот проект, мы были в одинаковых условиях. Мы не знали, что нас ждет. Поэтому самым сложным было давать гарантии.
Главный герой признался, что небезразличен к девушке и верит в начало их love story!
Я хочу быть с тобой,– заключил Холостяк.
Напомним,