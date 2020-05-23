Холостяк-10: подробности финала – заветное кольцо, признание любви к Даше и разбитое сердце Даны

В пятницу, 22 мая, на СТБ состоялся финальный выпуск романтического реалити Холостяк-10, в котором главный герой Макс Михайлюк сделал решающий выбор и вручил заветное кольцо той единственной.

Традиционно 12 неделя стала самой волнительной. Девушки отправились на последнее свидание в рамках реалити, а по итогу состоялась уже не Церемония роз, а Церемония вручения кольца. Главный герой Макс Михайлюк объяснился с каждой девушкой.

Я помню нашу первую встречу, как волновался я, и как волновалась ты. Помню наши ночи и звезды. Ты радовала меня своей инициативой и вниманием. Я замечал, что ты раскрываешься все больше и больше. Признаюсь, иногда мне казалось, что за всей инициативой стоит план. Но я хотел бы, чтобы моя девушка действовала без подготовки. Позволяла себе простую спонтанность,

– говорил Холостяк Дане.

Холостяк 10 сезон Дана

Волнение брало верх, и девушка попросила мужчину даже взять ее за руки.

Сегодня моя душа говорит тебе: «Прости»,

– заключил главный герой.

Мне лишь жаль, что я не смогла тебе полностью раскрыться. Но я все делала от души, ничего не планируя. Я всегда видела в тебе тебя. И все мои чувства, которые возникали, они были к тебе. Хочу, чтобы ты был счастлив. И спасибо за нашу историю,

– сказала девушка.

Холостяк 10 сезон Макс Михайлюк и Дана Оханська

В финальном выпуске Холостяк попрощался с Даной. Пара прошла романтический путь, однако сердце мужчины осталось с Дашей. Холостяк принимал решение, руководствуясь чувствами. Ведь считает, что в них не может быть места планированию, холодному разуму и расчету.

Избранницей Холостяка стала Даша! Главный герой отметил, что помнит каждую встречу с момента их знакомства. На Первой вечеринке участница проявила себя с изящной, сексуальной и грациозной стороны, станцевав с лентой.

Холостяк 10 сезон победительница Даша Ульянова

И вот спустя несколько месяцев Макс готов вручить ей кольцо:

Мы часто боимся говорить первыми, ведь не хотим быть непонятыми. Признаюсь, до проекта этот страх был и у меня. Но благодаря нашим с тобой свиданиям я поборол его. Идя на этот проект, мы были в одинаковых условиях. Мы не знали, что нас ждет. Поэтому самым сложным было давать гарантии.

Главный герой признался, что небезразличен к девушке и верит в начало их love story!

Я хочу быть с тобой,

– заключил Холостяк.

Холостяк 10 сезон Макс Михайлюк и Даша Ульянова

А уже через неделю, 29 мая, в 19:00 не пропустите на СТБ пост-шоу «Холостяк. Життя після проекту», где станет известно, как сложилась жизнь пары, а также выбывших ранее участниц после проекта.

Напомним,