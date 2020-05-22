MamaRika оказалась в тюрьме в Дании: Мама туда отправила
22 мая 2020 18:00
Певица MamaRika
instagram.com/mamarika_official
Певица MamaRika вспомнила свое суровое детство.
Читайте такжеВід пацанки до панянки-4: девушек устроили на работу: Она может плюнуть, если ты ей не понравишьсяПевица MamaRika откровенно поделилась в эфире программы «Зірковий шлях», который ведут Тимур Мирошниченко и Алена Винницкая, воспоминаниями о своем визите в датскую тюрьму.
У меня было суровое детство, – рассказала о своем опыте MamaRika. – Мама отправила по тюрьмам на гастроли.
MamaRika с мамой / instagram.com/mamarika_official
Мы выступали с ансамблем в Дании. В Копенгагене есть очень крутая тюрьма, – вспомнила певица тот период. – И мы выступали для «элитных» заключенных. На самом деле было прикольно, потому что мы пели совершено разные песни. А среди заключенных оказалось очень много музыкантов. И они даже подпевали и танцевали.
MamaRika с мужем Сергеем Середой / instagram.com/mamarika_official
Там не такая, тюрьма как у нас. В ней есть спортзалы и библиотека, а заключенные похожи на голливудского актера Двейна Джонсона. Было совершенно не страшно. Честно говоря, в мире не все так хорошо живут, как они там в тюрьме.
Напомним,