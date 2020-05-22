MamaRika оказалась в тюрьме в Дании: Мама туда отправила

22 мая 2020 18:00 Юлия Крутиева
MamaRika оказалась в тюрьме в Дании: Мама туда отправила
Певица MamaRika
instagram.com/mamarika_official

Певица MamaRika вспомнила свое суровое детство.

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Певица MamaRika откровенно поделилась в эфире программы «Зірковий шлях», который ведут Тимур Мирошниченко и Алена Винницкая, воспоминаниями о своем визите в датскую тюрьму.

У меня было суровое детство, – рассказала о своем опыте MamaRika. – Мама отправила по тюрьмам на гастроли.

MamaRika с мамой / instagram.com/mamarika_official
Певица рассказала о периоде, когда она уехала за рубеж. По словам MamaRika, ей тогда было 10-12 лет.

Мы выступали с ансамблем в Дании. В Копенгагене есть очень крутая тюрьма, – вспомнила певица тот период. – И мы выступали для «элитных» заключенных. На самом деле было прикольно, потому что мы пели совершено разные песни. А среди заключенных оказалось очень много музыкантов. И они даже подпевали и танцевали.
 

MamaRika с мужем Сергеем Середой / instagram.com/mamarika_official
Также артистка отметила, что тюрьма в Дании очень отличается от наших.

Там не такая, тюрьма как у нас. В ней есть спортзалы и библиотека, а заключенные похожи на голливудского актера Двейна Джонсона. Было совершенно не страшно. Честно говоря, в мире не все так хорошо живут, как они там в тюрьме.

Напомним,

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