Маша Ефросинина собирается сменить имидж перед Днем рождения: Душа просит перемен
Телеведущая Маша Ефросинина не относится к тем звездам, которые любят проводить эксперименты над своей внешностью.
Телеведущая решила начать с прически. На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала фотоколлаж. На одном из снимков Маша запечатлена в привычном для нас образе, на втором – с челкой.
Ну что, девочки? Сгорел сарай – гори и хата? Стриганула ногти на карантине – теперь тащусь от своего натурального вида рук. Но душа просит ещё перемен, тем более, и д.р на носу. Стричь Марийке чёлку? Ну, скажите, что да.
Кто-то советовал Маше не стричь челку, другие же отметили, что свой образ можно и освежить, сделать такой себе "апгрейд" имиджу. А волосы не зубы – отрастут.
Отметим, что ранее у Маши Ефросининой уже была прическа с челкой. На архивных фотографиях, которыми телеведущая делится в Сети, можно увидеть этому подтверждение.
Напомним,