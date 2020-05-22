Маша Ефросинина собирается сменить имидж перед Днем рождения: Душа просит перемен

22 мая 2020 16:00 Юлия Крутиева
Маша Ефросинина собирается сменить имидж перед Днем рождения: Душа просит перемен
Телеведущая Маша Ефросинина с мужем Тимуром
instagram.com/mashaefrosinina

Телеведущая Маша Ефросинина не относится к тем звездам, которые любят проводить эксперименты над своей внешностью.

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Однако долгое сидение на карантине может натолкнуть на мысль, что "пора бы тебе что-то изменить в своем имидже". Это и произошло с Машей Ефросининой.

Телеведущая решила начать с прически. На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала фотоколлаж. На одном из снимков Маша запечатлена в привычном для нас образе, на втором – с челкой.

Телеведущая Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina
В подписи к публикации Ефросинина рассказала, что душа просит перемен. Особенно, перед таким важным праздником как День рождения, хочется каких-то изменений. 

Ну что, девочки? Сгорел сарай – гори и хата? Стриганула ногти на карантине – теперь тащусь от своего натурального вида рук. Но душа просит ещё перемен, тем более, и д.р на носу. Стричь Марийке чёлку? Ну, скажите, что да.

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Что думают об этом подписчики, знаменитость попросила их написать в комментариях под снимком. И мнения фолловеров разделились практически поровну. 

Кто-то советовал Маше не стричь челку, другие же отметили, что свой образ можно и освежить, сделать такой себе "апгрейд" имиджу. А волосы не зубы – отрастут.

Отметим, что ранее у Маши Ефросининой уже была прическа с челкой. На архивных фотографиях, которыми телеведущая делится в Сети, можно увидеть этому подтверждение.

Телеведущая Маша Ефросинина с мужем Тимуром / instagram.com/mashaefrosinina

Напомним,

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