Меган Маркл и принц Гарри поздравили друг друга с годовщиной свадьбы: Она сэкономила, а он – нет

22 мая 2020 14:00 Юлия Крутиева
Меган Маркл и принц Гарри поздравили друг друга с годовщиной свадьбы: Она сэкономила, а он – нет
Меган Маркл и принц Гарри
Fotobank / GettyImages

19 мая для Меган Маркл и принца Гарри – особенный день! Ровно 2 года назад они поженились.

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Однако в этом году из-за карантина, супруги вынуждены были праздновать годовщину своей свадьбы скромно, сидя дома друг с другом и с сыном Арчи. К тому же, из-за конфликтов в королевской семье, никто из родственников не поздравил с праздником Меган и Гарри.

Несмотря на это, герцоги Сассекские решили не портить себе день размышлениями о родственниках и посвятили время друг другу. Не обошлось, конечно, и без подарков.

Принц Гарри и Меган Маркл / Fotobank / GettyImages
Для любимой жены, как рассказал изданию Us Weekly близкий друг пары, Гарри преподнес шикарный букет роз и эффектное кольцо. Несмотря на тяжелое финансовое положение принц не экономил на Меган.

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А вот Маркл решила не тратиться и сделала презент своими руками. Это была открытка, в которой она написала трогательные слова и признание в любви.

Принц Гарри, Меган Маркл и их сын Арчи / instagram.com/theroyalfamily
Отметим, что в прошлом году Гарри также подарил Меган кольцо с тремя драгоценными камнями. Каждый из них символизировал месяц, в котором родились сын, и сами супруги.

Напомним, 

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