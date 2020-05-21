Максим Галкин поделился видео сияющей Аллы Пугачевой в молодежном образе: Красотка!

21 мая 2020 22:00 Юлия Крутиева
Максим Галкин поделился видео сияющей Аллы Пугачевой в молодежном образе: Красотка!
Максим Галкин и Алла Пугачева
instagram.com/maxgalkinru

Самоизоляция не сильно отразилась на жизни Аллы Пугачевой и ее семьи.

Читайте такжеПотап раскрыл правду о ситуации, когда Остапчук сильно обидел Тину Кароль и Дана Балана
71-летняя Примадонна вместе со своим супругом и детьми проводят время в своем замке в поселке Грязь. На своей странице в Инстаграм Максим Галкин часто делится снимками и видео с малышами Гарри и Лизой. 

Свою любимую жену он показывает редко. Поэтому любая публикация с Аллой Борисовной вызывает небывалый ажиотаж в Сети. Что, собственно, и произошло под видео, которым комик поделился на днях.

Алла Пугачева с детьми / instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкин опубликовал ролик, на котором показал свою цветущую жену в прекрасной физической форме. Можно отметить, что за время карантина певица не набрала лишних кило, о чем часто звезды жалуются в Интернете.

Хороша!
– подписал свою публикацию Галкин.

Алла Пугачева / кадр из видео
Читайте такжеЕлена Кравец поделилась нежным снимком с мужем и двойняшками в вышиванках
На видео Алла Пугачева в довольно молодежном образе – короткой джинсовке и светлых джинсах – идет под песню «Oh, Pretty Woman» из фильма Гэрри Маршалла «Pretty Woman». Выглядит звезда счастливой и невероятно нежной.

За день ролик собрал более 3 млн просмотров и десятки тысяч лайков. Оставить комментарий решил и Филипп Киркоров. Однако ограничился смайлом в виде огня.

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Алла Пугачева Максим Галкин социальные сети Примадонна новости

Материалы по теме

Від пацанки до панянки-4: за что из проекта выгнали участницу за шаг до полуфинала
Новости

Від пацанки до панянки-4: за что из проекта выгнали участницу за шаг до полуфиналаЭксклюзив
Мужу очень понравилось: Победительница Топ-модели по-украински кардинально сменила имидж
Новости

Мужу очень понравилось: Победительница Топ-модели по-украински кардинально сменила имидж
Netflix опубликовал трейлер финального сезона сериала 13 причин почему
Премьеры

Netflix опубликовал трейлер финального сезона сериала 13 причин почему
Красотка! Максим Галкин поделился видео сияющей Аллы Пугачевой в молодежном образе
Новости

Красотка! Максим Галкин поделился видео сияющей Аллы Пугачевой в молодежном образе

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)
Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)

Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)
Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)

Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK