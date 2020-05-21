Максим Галкин поделился видео сияющей Аллы Пугачевой в молодежном образе: Красотка!

Самоизоляция не сильно отразилась на жизни Аллы Пугачевой и ее семьи.

71-летняя Примадонна вместе со своим супругом и детьми проводят время в своем замке в поселке Грязь. На своей странице в Инстаграм Максим Галкин часто делится снимками и видео с малышами Гарри и Лизой.

Свою любимую жену он показывает редко. Поэтому любая публикация с Аллой Борисовной вызывает небывалый ажиотаж в Сети. Что, собственно, и произошло под видео, которым комик поделился на днях.

Алла Пугачева с детьми / instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин опубликовал ролик, на котором показал свою цветущую жену в прекрасной физической форме. Можно отметить, что за время карантина певица не набрала лишних кило, о чем часто звезды жалуются в Интернете.

Хороша!

– подписал свою публикацию Галкин.

Алла Пугачева / кадр из видео

На видео Алла Пугачева в довольно молодежном образе – короткой джинсовке и светлых джинсах – идет под песню «Oh, Pretty Woman» из фильма Гэрри Маршалла «Pretty Woman». Выглядит звезда счастливой и невероятно нежной.

За день ролик собрал более 3 млн просмотров и десятки тысяч лайков. Оставить комментарий решил и Филипп Киркоров. Однако ограничился смайлом в виде огня.

Напомним,