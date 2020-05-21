Максим Галкин поделился видео сияющей Аллы Пугачевой в молодежном образе: Красотка!
21 мая 2020 22:00
Юлия Крутиева
Максим Галкин и Алла Пугачева
instagram.com/maxgalkinru
Самоизоляция не сильно отразилась на жизни Аллы Пугачевой и ее семьи.
71-летняя Примадонна вместе со своим супругом и детьми проводят время в своем замке в поселке Грязь. На своей странице в Инстаграм Максим Галкин
часто делится снимками и видео с малышами Гарри и Лизой.
Свою любимую жену он показывает редко. Поэтому любая публикация с Аллой Борисовной вызывает небывалый ажиотаж в Сети. Что, собственно, и произошло под видео, которым комик поделился на днях.
Алла Пугачева с детьми / instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкин опубликовал ролик, на котором показал свою цветущую жену в прекрасной физической форме. Можно отметить, что за время карантина певица не набрала лишних кило, о чем часто звезды жалуются в Интернете.
Хороша!
– подписал свою публикацию Галкин.
Алла Пугачева / кадр из видео
На видео Алла Пугачева в довольно молодежном образе – короткой джинсовке и светлых джинсах – идет под песню «Oh, Pretty Woman» из фильма Гэрри Маршалла «Pretty Woman». Выглядит звезда счастливой и невероятно нежной.
За день ролик собрал более 3 млн просмотров и десятки тысяч лайков. Оставить комментарий решил и Филипп Киркоров. Однако ограничился смайлом в виде огня.
Напомним,