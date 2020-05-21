Від пацанки до панянки-4: за что из проекта выгнали участницу за шаг до полуфинала

Эксклюзив 21 мая 2020 21:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: за что из проекта выгнали участницу за шаг до полуфинала
Від пацанки до панянки 4 сезон участница Катя Большакова
пресс-служба Нового канала

Второй заместитель директора в проекте Від пацанки до панянки Ирина Зайцева честно рассказала о прощании с "пацанкой".

Читайте такжеВід пацанки до панянки-4: Влада Роговенко рассказала о своем питании во время беременности
Новый канал показал Катюшу Большакову не с первого эпизода «Від пацанки до панянки». Ведь девушка присоединилась к ученицам Школы леди, когда они отучились уже месяц. Она быстро влилась в коллектив и довольно долго продержалась в реалити. Катя покинула проект за шаг до полуфинала. Но почему выгнали именно ее?

Мы увидели, насколько изменился мир вокруг Катюши. Значит, изменилась и сама Катя, поэтому мы ее отпустили, – рассказывает Ирина Зайцева. – В Школе леди она прошла эмоционально сложный путь. Преодолела себя, открыла свое сердце, показала душу, полюбила себя в новом образе, перевоплотившись в леди. Катюша уже крепко стоит на ногах, и точно сможет использовать все полученные знания в реальной жизни. У Катюши замечательная семья: дедушка и братья. У нее есть дом, там ее ждут и любят. А также есть стимул двигаться дальше и продолжать изменять мир вокруг себя.

Від пацанки до панянки 4 сезон участница Катя Большакова / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеДень вышиванки-2020: яркие и необычные наряды украинских звезд
Первое, что сделала Катя после проекта, – рассказала дедушке о том, что с ней происходило в интернате: травля и унижение, физическое и сексуальное насилие. После проекта она не вернулась к старой жизни – и это главная ее победа. 

На финальную неделю прошли четыре участницы. Но за шаг до выпускного бала кто-то должен будет покинуть проект. Кого исключат из Школы леди, а кто станет победительницей – смотрите в понедельник, 25 мая, в финале реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

Від пацанки до панянки 4 сезон Юля Чигринец и Катя Большакова / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

Облако тегов

Новый Канал личная жизнь новости телешоу Від пацанки до панянки-4

Материалы по теме

Мужу очень понравилось: Победительница Топ-модели по-украински кардинально сменила имидж
Новости

Мужу очень понравилось: Победительница Топ-модели по-украински кардинально сменила имидж
Говорит Украина: Между двух Светлан построю для детей забор? (эфир от 21.05.2020)
Телешоу

Говорит Украина: Между двух Светлан построю для детей забор? (эфир от 21.05.2020)
Холостяк-10: кто станет избранницей Макса Михайлюка, а чье сердце будет разбито
Новости

Холостяк-10: кто станет избранницей Макса Михайлюка, а чье сердце будет разбито
Від пацанки до панянки-4: за что из проекта выгнали участницу за шаг до полуфинала
Новости

Від пацанки до панянки-4: за что из проекта выгнали участницу за шаг до полуфиналаЭксклюзив

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)
Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)

Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)
Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)

Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK