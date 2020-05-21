Від пацанки до панянки-4: за что из проекта выгнали участницу за шаг до полуфинала
Второй заместитель директора в проекте Від пацанки до панянки Ирина Зайцева честно рассказала о прощании с "пацанкой".
Мы увидели, насколько изменился мир вокруг Катюши. Значит, изменилась и сама Катя, поэтому мы ее отпустили, – рассказывает Ирина Зайцева. – В Школе леди она прошла эмоционально сложный путь. Преодолела себя, открыла свое сердце, показала душу, полюбила себя в новом образе, перевоплотившись в леди. Катюша уже крепко стоит на ногах, и точно сможет использовать все полученные знания в реальной жизни. У Катюши замечательная семья: дедушка и братья. У нее есть дом, там ее ждут и любят. А также есть стимул двигаться дальше и продолжать изменять мир вокруг себя.
На финальную неделю прошли четыре участницы. Но за шаг до выпускного бала кто-то должен будет покинуть проект. Кого исключат из Школы леди, а кто станет победительницей – смотрите в понедельник, 25 мая, в финале реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.