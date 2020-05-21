Від пацанки до панянки-4: за что из проекта выгнали участницу за шаг до полуфинала

Второй заместитель директора в проекте Від пацанки до панянки Ирина Зайцева честно рассказала о прощании с "пацанкой".

Новый канал показал Катюшу Большакову не с первого эпизода «Від пацанки до панянки» . Ведь девушка присоединилась к ученицам Школы леди, когда они отучились уже месяц. Она быстро влилась в коллектив и довольно долго продержалась в реалити. Катя покинула проект за шаг до полуфинала. Но почему выгнали именно ее?

Мы увидели, насколько изменился мир вокруг Катюши. Значит, изменилась и сама Катя, поэтому мы ее отпустили, – рассказывает Ирина Зайцева. – В Школе леди она прошла эмоционально сложный путь. Преодолела себя, открыла свое сердце, показала душу, полюбила себя в новом образе, перевоплотившись в леди. Катюша уже крепко стоит на ногах, и точно сможет использовать все полученные знания в реальной жизни. У Катюши замечательная семья: дедушка и братья. У нее есть дом, там ее ждут и любят. А также есть стимул двигаться дальше и продолжать изменять мир вокруг себя.

Від пацанки до панянки 4 сезон участница Катя Большакова / пресс-служба Нового канала

Первое, что сделала Катя после проекта, – рассказала дедушке о том, что с ней происходило в интернате: травля и унижение, физическое и сексуальное насилие. После проекта она не вернулась к старой жизни – и это главная ее победа.

На финальную неделю прошли четыре участницы. Но за шаг до выпускного бала кто-то должен будет покинуть проект. Кого исключат из Школы леди, а кто станет победительницей – смотрите в понедельник, 25 мая, в финале реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

Від пацанки до панянки 4 сезон Юля Чигринец и Катя Большакова / пресс-служба Нового канала

Напомним,