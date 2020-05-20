Від пацанки до панянки-4: участнице реалити подарили квартиру

20 мая 2020 16:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: участнице реалити подарили квартиру
Від пацанки до панянки 4 сезон Катя #Серега Большакова
пресс-служба Нового канала

Экс-ученица Школы леди Катя #Серега Большакова рассказала о лучшем подарке в своей жизни.

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В четырнадцатом выпуске за шаг до финала проект «Від пацанки до панянки» (Новый канал) покинула Катя Большакова. После вылета девушка приняла участие в «Пацанском краш-тесте», который выходит на сайте и YouTube-канале Нового. Экс-ученица Школы леди откровенно рассказала о жизни до проекта и изменениях, которые произошли с ней после участия в реалити.

Например, благодаря проекту «Від пацанки до панянки» (Новый канал) у Кати изменились отношения с дедушкой – единственным родным человеком, который остался в ее жизни.

У меня сейчас просто прекрасные отношения с дедушкой, – с улыбкой на лице рассказала #Серега. – Вернувшись с проекта, я узнала, что он нашел себе подружку. Она ухаживала за ним, когда он болел, а меня рядом не было. Я хотела тогда даже уйти с проекта, потому что впервые от него услышала, что он скучает по мне... После возвращения поняла, что дедушка в хороших руках. Дома убрано, холодильник полный. Вернувшись домой, я решила откровенно поговорить с ним. И первое, что услышала: «Я так по тебе скучал» и «Я тебя люблю» (улыбается – прим.ред.) Я расчувствовалась, потому что не слышала подобного от дедушки никогда. Проект помог мне понять, что это единственный родной человек, который у меня осталась. Очень-очень сильно его люблю!

Від пацанки до панянки 4 сезон Женя Мазур, Катя Большакова и Юля Чигринец / пресс-служба Нового канала
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Еще до премьеры «Від пацанки до панянки» (Новый канал) Катюша рассказывала, что поступила в университет только ради дедушки. Для мужчины это было крайне важно, ведь до этого никто в их семьи не мог похвастаться дипломом о высшем образовании. Как стало известно во время съемок «Пацанского краш-теста», дедушка оценил поступок внучки. И щедро вознаградил!

Когда меня отчислили из колледжа, дедушка от меня полностью отказался, – вспомнила Катя Большакова. – Но на третьем курсе я поступила в лицей или ПТУ, не знаю, как правильно он называется. Закончив его, я решила поступать в университет и поделилась своими планами с дедушкой. Позже он мне позвонил и сказал, что подготовил для меня сюрприз. Когда я приехала к дедушке, он ждал меня с какими-то документами. Прочитала их и просто впала в ступор – он подарил мне квартиру. Я была счастлива! Дедушка просто сказал: «Закончи, пожалуйста, университет». Он очень гордился тем, что я получу высшее образование. Я единственная из семьи поступила в универ. Он очень волнуется за мое обучение. И переживает, что я могу отказаться от этой идеи. Например, когда у меня нет первой пары и я остаюсь дома, он начинает взволнованно допытываться, почему я не иду в университет. Но ему не за что переживать. Я учусь и буду продолжать тянуться к знаниям. Чувствую, что мне это нужно. Поэтому все будет хорошо.

Напомним,

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