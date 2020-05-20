Від пацанки до панянки-4: участнице реалити подарили квартиру
Экс-ученица Школы леди Катя #Серега Большакова рассказала о лучшем подарке в своей жизни.
Например, благодаря проекту «Від пацанки до панянки» (Новый канал) у Кати изменились отношения с дедушкой – единственным родным человеком, который остался в ее жизни.
У меня сейчас просто прекрасные отношения с дедушкой, – с улыбкой на лице рассказала #Серега. – Вернувшись с проекта, я узнала, что он нашел себе подружку. Она ухаживала за ним, когда он болел, а меня рядом не было. Я хотела тогда даже уйти с проекта, потому что впервые от него услышала, что он скучает по мне... После возвращения поняла, что дедушка в хороших руках. Дома убрано, холодильник полный. Вернувшись домой, я решила откровенно поговорить с ним. И первое, что услышала: «Я так по тебе скучал» и «Я тебя люблю» (улыбается – прим.ред.) Я расчувствовалась, потому что не слышала подобного от дедушки никогда. Проект помог мне понять, что это единственный родной человек, который у меня осталась. Очень-очень сильно его люблю!
Когда меня отчислили из колледжа, дедушка от меня полностью отказался, – вспомнила Катя Большакова. – Но на третьем курсе я поступила в лицей или ПТУ, не знаю, как правильно он называется. Закончив его, я решила поступать в университет и поделилась своими планами с дедушкой. Позже он мне позвонил и сказал, что подготовил для меня сюрприз. Когда я приехала к дедушке, он ждал меня с какими-то документами. Прочитала их и просто впала в ступор – он подарил мне квартиру. Я была счастлива! Дедушка просто сказал: «Закончи, пожалуйста, университет». Он очень гордился тем, что я получу высшее образование. Я единственная из семьи поступила в универ. Он очень волнуется за мое обучение. И переживает, что я могу отказаться от этой идеи. Например, когда у меня нет первой пары и я остаюсь дома, он начинает взволнованно допытываться, почему я не иду в университет. Но ему не за что переживать. Я учусь и буду продолжать тянуться к знаниям. Чувствую, что мне это нужно. Поэтому все будет хорошо.
Напомним,