Никита Добрынин и Даша Квиткова поженились: первые фото с церемонии

Ну что же – это свершилось! Никита Добрынин и Даша Квиткова поженились!

Главный герой девятого сезона романтического проекта Холостяк Никита Добрынин женился на победительнице Даше Квитковой. Связать себя узами брака пара решила 20 мая в одном из ЗАГСов Киева.

Свадьба Никиты Добрынина и Даши Квитковой / instagram.com/dmitry_dir

В условиях карантина влюбленные были вынуждены пригласить на церемонию бракосочетания лишь самых близких друзей, среди которых, кстати, был еще один экс-Холостяк Дмитрий Черкасов с супругой Александрой.

Свадьба Никиты Добрынина и Даши Квитковой / instagram.com/dmitry_dir

Первыми видео с росписи поделилась сама невеста на своей странице в Инстаграм. Также Дария рассказала, что платье получила лишь сегодня с утра, так как его потребовалось перешить. А вот туфли так и не приехали из заграницы, застряли на таможне в связи с карантином.

Свадьба Никиты Добрынина и Даши Квитковой / instagram.com/dmitry_dir

Позже приглашенные гости также поделились в Сети красочными и очень трогательными фото Никиты и Даши.

Больше не холостяк. Больше не холостячка. Люблю вас так сильно, что слов нет. Будьте счастливы!

– написал Дмитрий, близкий друг новоиспеченной семьи.

Поздравляем Дашу и Никиту с Днем бракосочетания!

Напомним,