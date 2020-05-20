Никита Добрынин и Даша Квиткова поженились: первые фото с церемонии

20 мая 2020 14:35 Юлия Крутиева
Никита Добрынин и Даша Квиткова поженились: первые фото с церемонии
Холостяк-9: Никита Добрынин и Даша Квиткова
пресс-служба канала СТБ

Ну что же – это свершилось! Никита Добрынин и Даша Квиткова поженились!

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Главный герой девятого сезона романтического проекта Холостяк Никита Добрынин женился на победительнице Даше Квитковой. Связать себя узами брака пара решила 20 мая в одном из ЗАГСов Киева.

Свадьба Никиты Добрынина и Даши Квитковой / instagram.com/dmitry_dir
В условиях карантина влюбленные были вынуждены пригласить на церемонию бракосочетания лишь самых близких друзей, среди которых, кстати, был еще один экс-Холостяк Дмитрий Черкасов с супругой Александрой.

Свадьба Никиты Добрынина и Даши Квитковой / instagram.com/dmitry_dir
Первыми видео с росписи поделилась сама невеста на своей странице в Инстаграм. Также Дария рассказала, что платье получила лишь сегодня с утра, так как его потребовалось перешить. А вот туфли так и не приехали из заграницы, застряли на таможне в связи с карантином.

Свадьба Никиты Добрынина и Даши Квитковой / instagram.com/dmitry_dir
Позже приглашенные гости также поделились в Сети красочными и очень трогательными фото Никиты и Даши.

Больше не холостяк. Больше не холостячка. Люблю вас так сильно, что слов нет. Будьте счастливы!
– написал Дмитрий, близкий друг новоиспеченной семьи.

Поздравляем Дашу и Никиту с Днем бракосочетания!

Напомним,

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