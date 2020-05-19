Ведущая Аферистов в сетях разоблачила похитителей шуб и проследила схему жуликов

Ведущая спецпроекта «Аферисты в сетях – вызов принят!», первый выпуск которого уже вышел на YouTube Нового канала, решила вывести на чистую воду мошенников с сайта объявлений.

Телеведущая Елена-Кристина Лебедь выложила фальшивое сообщение о продаже шубы и стала ждать звонка. Долго ей это делать не пришлось. Спустя всего шесть минут ведущей позвонил неизвестный мужчина.

Я продаю шубу, которую, конечно, никогда не видела, – рассказывает Лебедь. – Шуба, кстати, из песца. На ресурсах купли-продажи часто сидят мошенники, которые клюют на объявления о продаже дорогой одежды. Но платить за предмет гардероба они, конечно же, не собираются.

Аферисты в сетях Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба Нового канала

В течение разговора Лебедь удалось проследить схему, по которой работают жулики:

1. Аферист звонит по номеру, указанному в объявлении.

2. Далее он сообщает, что вскоре за шубой приедет курьер, который заберет ее и доставит на «проверку».

3. Мошенник обещает заплатить авансом малую часть от стоимости шубы на карту, с наличными они не работают (в случае Лебедь это было 1000 грн из 1 5000 грн).

4. По задумке проходимцев, продавец отдает шубу, которую больше никогда не увидит.

Но с Еленой-Кристиной эта афера не прошла! Ведущая начала путать «покупателя» и уточнила, что в шубе якобы завелись блохи (этот момент, кстати, не смутил афериста). К концу разговора Лебедь раскрыла все карты и уличила мошенника во лжи, на что в ответ получила поток нецензурной брани.

Смотрите новый сезон «Аферистов в сетях» уже 9 июня на Новом канале.

Напомним,