Ведущая Аферистов в сетях разоблачила похитителей шуб и проследила схему жуликов

19 мая 2020 21:00 Юлия Крутиева
Ведущая Аферистов в сетях разоблачила похитителей шуб и проследила схему жуликов
Телеведущая Елена-Кристина Лебедь
пресс-служба Нового канала

Ведущая спецпроекта «Аферисты в сетях – вызов принят!», первый выпуск которого уже вышел на YouTube Нового канала, решила вывести на чистую воду мошенников с сайта объявлений.

Читайте такжеАктер сериала Женские секреты Влад Никитюк объяснил, почему в свои 27 лет не готов к браку
Телеведущая Елена-Кристина Лебедь выложила фальшивое сообщение о продаже шубы и стала ждать звонка. Долго ей это делать не пришлось. Спустя всего шесть минут ведущей позвонил неизвестный мужчина.

Я продаю шубу, которую, конечно, никогда не видела, – рассказывает Лебедь. – Шуба, кстати, из песца. На ресурсах купли-продажи часто сидят мошенники, которые клюют на объявления о продаже дорогой одежды. Но платить за предмет гардероба они, конечно же, не собираются.

Аферисты в сетях Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба Нового канала
В течение разговора Лебедь удалось проследить схему, по которой работают жулики:

1. Аферист звонит по номеру, указанному в объявлении.

Читайте такжеАртист Вар'яти-шоу поделился подробностями свадебной церемонии во время карантина
2. Далее он сообщает, что вскоре за шубой приедет курьер, который заберет ее и доставит на «проверку».

3. Мошенник обещает заплатить авансом малую часть от стоимости шубы на карту, с наличными они не работают (в случае Лебедь это было 1000 грн из 1 5000 грн).

4. По задумке проходимцев, продавец отдает шубу, которую больше никогда не увидит.

Но с Еленой-Кристиной эта афера не прошла! Ведущая начала путать «покупателя» и уточнила, что в шубе якобы завелись блохи (этот момент, кстати, не смутил афериста). К концу разговора Лебедь раскрыла все карты и уличила мошенника во лжи, на что в ответ получила поток нецензурной брани.

Смотрите новый сезон «Аферистов в сетях» уже 9 июня на Новом канале.

Напомним,

Облако тегов

Новый Канал социальные сети Елена-Кристина Лебедь Аферисты в сетях новости телешоу мошенники

Материалы по теме

Алла Мазур поборола рак и возвращается в эфир
Новости

Алла Мазур поборола рак и возвращается в эфир
Что посмотреть по ТВ 20 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Анонсы на ТВ

Что посмотреть по ТВ 20 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Від пацанки до панянки-4: как участницы флиртовали с ланкийскими красавцами-богачами
Новости

Від пацанки до панянки-4: как участницы флиртовали с ланкийскими красавцами-богачамиЭксклюзив
Пляжный сезон 2020: как отдыхать, не подвергая себя опасности
ЗОЖ

Пляжный сезон 2020: как отдыхать, не подвергая себя опасности

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)
10 лет спустя: Наталья Могилевская и Влад Яма сделали долгожданные признания

10 лет спустя: Наталья Могилевская и Влад Яма сделали долгожданные признания
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)
Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)

Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)
10 лет спустя: Наталья Могилевская и Влад Яма сделали долгожданные признания

10 лет спустя: Наталья Могилевская и Влад Яма сделали долгожданные признания
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)
Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)

Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK