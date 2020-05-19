Від пацанки до панянки-4: как участницы флиртовали с ланкийскими красавцами-богачами

Языковой барьер не помешал девушкам очаровывать мужчин.

14 недель назад участниц реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) сложно было представить нежными и хрупкими. Тем более, флиртующими с богачами. Но все изменилось на Шри-Ланке.

Заходим в комнату, сидят красавцы-бизнесмены, – вспоминает Вика #Боксерша Алехина. – Мы сразу начали разбирать мужчин. Я девочек предупредила: мой – самый молодой и богатый. Прошлась по мужчинам взглядом, у одного заметила на руке золотые часы. Да и внешне он был ничего. Быстренько присела рядом. #Мивина тоже оказалась хитрой. Молодого выбрала.

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020) / пресс-служба Нового канала

Внешность флирту не помеха. Главное, чтобы душа была широкая, а кошелек толстый.

Всем нормальные мужчины достались, а мне как всегда – пугало огородное. Где же мой Питер Пен? – смеется Юля #Бандитка Чигринец. – Угостил меня собеседник чаем, я и рассыпалась в комплиментах. Говорю ему: «Из твоих рук хоть яд буду пить».

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020) / пресс-служба Нового канала

Мой ухажер рассказал, что у него есть собственные плантации чая и цветов, – вспоминает Женя #Батюшка Мазур. – Такого кавалера грех потерять. Ничего, что он намного старше. Главное, холостяк, да еще и бездетный.

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020) / пресс-служба Нового канала

В этот раз сказке о Золушке не суждено было сбыться. Хоть ученицы Школы леди и очаровали ланкийских бизнесменов, ни одной не предложили разделить с ними жизнь.

Кого из девушек ждет выпускной бал в Школе леди – смотрите в понедельник, 25 мая, в финале реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

Напомним,