Леонардо Ди Каприо передал заповеднику 2 млн долларов на поддержку горных горилл

Американский актер Леонардо Ди Каприо – активный защитник окружающей среды и вымирающих видов животных.

С 2014 года Леонардо Ди Каприо является послом доброй воли ООН по проблемам климата. Также актер является основателем нескольких благотворительных фондов.

Недавно Ди Каприо присоединился к кампании, которая поддерживает старейший африканский заповедник "Вирунга" в Конго. Этот парк очень популярен среди туристов и известен тем, что в нем проживают вымирающий вид горных горилл.

Вымирающий вид горилл / instagram.com/leonardodicaprio

На своей странице в Инстаграм Лео рассказал, что уже пожертвовал 2 миллиона долларов в создание нового фонда в поддержку парка. А также призвал всех неравнодушных граждан присоединиться к благотворительной инициативе.

Также голливудский актер рассказал, что в апреле, защищая мирных жителей, в результате засады, погибли 12 рейнджеров заповедника. И теперь будущее парка зависит от того, как страна страна справится с последствиями от вспышки вируса Эбола и COVID-19.

Рейнджеры / instagram.com/leonardodicaprio

Отметим, что этот парк находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, как один из самых биологически разнообразных в мире, и является домом для нескольких сотен видов птиц, рептилий и млекопитающих.

Напомним,