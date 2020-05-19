Леонардо Ди Каприо передал заповеднику 2 млн долларов на поддержку горных горилл

19 мая 2020 17:00 Юлия Крутиева
Леонардо Ди Каприо передал заповеднику 2 млн долларов на поддержку горных горилл
Актер Леонардо Ди каприо
Fotobank / GettyImages

Американский актер Леонардо Ди Каприо – активный защитник окружающей среды и вымирающих видов животных.

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С 2014 года Леонардо Ди Каприо является послом доброй воли ООН по проблемам климата. Также актер является основателем нескольких благотворительных фондов.

Недавно Ди Каприо присоединился к кампании, которая поддерживает старейший африканский заповедник "Вирунга" в Конго. Этот парк очень популярен среди туристов и известен тем, что в нем проживают вымирающий вид горных горилл.

Вымирающий вид горилл / instagram.com/leonardodicaprio
На своей странице в Инстаграм Лео рассказал, что уже пожертвовал 2 миллиона долларов в создание нового фонда в поддержку парка. А также призвал всех неравнодушных граждан присоединиться к благотворительной инициативе.

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Также голливудский актер рассказал, что в апреле, защищая мирных жителей, в результате засады, погибли 12 рейнджеров заповедника. И теперь будущее парка зависит от того, как страна страна справится с последствиями от вспышки вируса Эбола и COVID-19.

Рейнджеры / instagram.com/leonardodicaprio
Отметим, что этот парк находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, как один из самых биологически разнообразных в мире, и является домом для нескольких сотен видов птиц, рептилий и млекопитающих.

Напомним,

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