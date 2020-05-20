Назар Заднепровский признался, за что получил пинок от отца

20 мая 2020 15:00 Юлия Крутиева
Назар Заднепровский признался, за что получил пинок от отца
Актер ситкома "Будиночок на щастя" Назар Заднепровский
пресс-служба Нового канала

В арсенале исполнителя одной из главных ролей в ситкоме Будиночок на щастя (Новый канал) Назара Заднепровского – большое количество спектаклей и фильмов.

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Сейчас он один из самых успешных актеров в Украине. И не удивительно! Назар Заднепровский покоряет сердца зрителей талантом и харизмой.

Актер рассказывает, что его карьера развивалась очень стремительно. Первый успех и признание пришли еще в школьные годы.

Мне как ребенку актеров всегда давали рассказывать стишки на День знаний, – рассказывает народный артист Украины. – Потом я начал играть в школьных спектаклях. Так от праздника к празднику развивалась моя карьера (улыбается).

Назар признается, что из-за изучения длинных текстов для ролей времени на учебу у него не было.

Пусть простят все учителя, – говорит актер. – Я не учил: химию, физику, алгебру... Мне постоянно ставили двойки и тройки. За то, что я выступал на районных творческих конкурсах, получил приличные оценки в аттестате. Директор школы, спасибо вам за это!

Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 19.05.2020) / пресс-служба Нового канала
Но поступать на актерский факультет Назар не хотел.

Я умел хорошо готовить, – говорит артист. – Потому что люблю вкусно поесть (улыбается). Мечтал открыть пельменную возле театра. Чтобы не только там деньги зарабатывать, но и бедных актеров кормить. Тогда отец мне сказал: «Посмотри на меня. Я умею хорошо готовить и играть. Ты – четвертое поколение в семье актеров. Давай на актерский поступай». Я ответил папе, что не пойду. На что услышал: «Так я тебя пинками загоню». И, представляете, я этот пинок таки получил! Но совсем о нем не жалею!

Смотрите каждый вторник в 19:00 шоу «Кто против блондинок?» (Новый канал).

Напомним, 

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